韓国発のダーマコスメブランド「CNP Laboratory」から「ポケピース」デザインのトライアルセットと鼻ケアが登場
～2025年9月30日より順次発売～
ポケピースについて
世界のどこかにある、ちいさなまち。ポケモンとにんげんたちが集まる、シェアハウスがありました。ここでのくらしは、のんびりきまま、自由な毎日。みんなでおひるねしたり、特別な日にはパーティーをしたり。ポケモンたちの、“ピース”なくらし。ちょっとのぞいてみませんか。
ポケピース公式サイト：https://www.pokemon.jp/special/pokepeace/
本件に関するお問合わせ先
＜お客様お問い合わせ＞ TEL:0120-389-720
銀座ステファニー化粧品株式会社（本社：東京都港区、以下 銀座ステファニー化粧品）は、国内唯一の正規代理店として展開する韓国ダーマコスメブランド「CNP Laboratory（シーエヌピーラボラトリー）」から、ポケピースデザインの新しいトライアルセットとして、プロポリスエキス※1配合の「CNP プロPライン トライアルセット」と、PDRNコンプレックス※2配合の「CNP PDRN※3ライン トライアルセット」、加えて「CNP 鼻バブルパック」と「CNP ブラックヘッド クリアキット」を発売します。中でもPDRN※3ラインには日本で新発売となる「CNP ダーマアンサー スキン ブースティング トナー」が含まれます。2025年9月30日（火）より全国のバラエティーショップ、ドラッグストア、ドン・キホーテにて順次発売します。
※画像はイメージです。
2種類のトライアルセットはいずれも、CNP定番の導入化粧水「CNP Pブースター」に加えて、各ラインのミスト化粧水、トナー、美容液を組み合わせた4商品の構成となっています。お試し用としてはもちろん、持ち運びやすいサイズで旅行時のスキンケアにもぴったりです。
https://digitalpr.jp/table_img/2133/118218/118218_web_1.png
【セット内容・製品特長】
CNP プロPライン トライアルセット
プロポリスエキス※1配合の「プロP シリーズ」のトライアルセット。
CNP Pブースター：31ml 【共通】
拭き取らない角質ケアブースター。肌になじませるだけで古くなった角質をやさしくケアし、透明感のあるやわらかツルスベ肌へ導きます。
CNP プロP トナー：50ml
プロポリスエキス※1配合のボトルタイプの化粧水。軽やかでべたつかないテクスチャーが特長で、肌にすっとなじみ、うるおいを与えます。
CNP プロP セラム：10ml
プロポリスエキス※1配合のセラム。乾燥で敏感になった肌にうるおいバリアを与え、水分と油分の両方を補いながら、ハリに満ちたしっとりとした肌に整えます。
CNP プロP ミスト：50ml
プロポリスエキス※1配合のミスト化粧水。細かい霧状のミストで、忙しい朝やお風呂上がりにも、手軽にシューとひと吹きでうるおいチャージができます。
CNP PDRN※3ライン トライアルセット
PDRNコンプレックス※2配合のトライアルセット。
CNP Pブースター：31ml 【共通】
拭き取らない角質ケアブースター。肌になじませるだけで古くなった角質をやさしくケアし、透明感のあるやわらかツルスベ肌へ導きます。
CNP ダーマアンサー スキン ブースティング トナー：50ml ★日本新発売
PDRNコンプレックス※2とナイアシンアミド配合のミルクのようになめらかな高保湿トナー。くすみがちな肌を明るく透明感のある印象へ。
CNP ダーマアンサー スキン ブースティング セラム：10ml
PDRNコンプレックス※2配合のセラム。肌を健やかに整え、弾力ハリ感肌へと導きます。
CNP ダーマアンサー スキン ブースティング セラム ミスト：50ml
PDRNコンプレックス※2配合のミスト化粧水。クリーミーなテクスチャーと独自乳化技術でうるおいバリアをサポートし、しっとり感と弾力ハリ感で満たし、うるおいをキープ。
CNP 鼻バブル パック
酵素※4バブルの力で毛穴汚れすっきりOFFで洗い流すタイプの鼻パック。
洗顔後、すべすべした面を鼻にのせ、密着させます。バブル発生後、3～5分程度放置。その後シートをひっくり返し、凸凹面で優やさしくマッサージをして、最後にシートをはがし、きれいに洗い流します。
CNP ブラックヘッド クリアキット
小鼻の毛穴汚れをしっかり落とし、つるつるゆで卵肌に仕上げてくれる小鼻ダブルケアセット。2ステップの鼻集中ケア用マスクシートがセットになっています。
ステップ1で角栓、黒ずみなどの毛穴汚れをしっかり落とし、ステップ2で保湿・引き締めなどのアフターケアをすることで、ゆで卵のようにキレイなツルツル鼻肌に導きます。
※1 保湿成分
※2 整肌成分:DNA-Na、乳酸桿菌培養溶解質
※3 整肌成分:DNA-Na
※4 洗浄成分：タンパク質分解酵素（パパイン）
ポケピースについて
世界のどこかにある、ちいさなまち。ポケモンとにんげんたちが集まる、シェアハウスがありました。ここでのくらしは、のんびりきまま、自由な毎日。みんなでおひるねしたり、特別な日にはパーティーをしたり。ポケモンたちの、“ピース”なくらし。ちょっとのぞいてみませんか。
ポケピース公式サイト：https://www.pokemon.jp/special/pokepeace/
『CNP Laboratory』とは
1996年、皮膚の専門家＜チャアンドパク＞から始まった韓国ダーマコスメブランドです。乾燥による外部刺激によってゆらぎがちな現代人の肌の健康を保つことをミッションとし、CNPこだわりのプロポリスエキス（保湿成分）配合の製品を中心に展開しています。
■公式サイト：https://cnp-laboratory.jp/
■Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/cnpcosmetics_jp
本件に関するお問合わせ先
＜お客様お問い合わせ＞ TEL:0120-389-720