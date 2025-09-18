TVアニメ「瑠璃の宝石」LINE着せかえがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、TVアニメ「瑠璃の宝石」のLINE着せかえを2025年9月18日（木）に配信開始致しました。
KADOKAWAの「ハルタ」にて連載中の渋谷圭一郎氏による人気コミック「瑠璃の宝石」が、2025年7月より待望のTVアニメとして放送開始。
「株式会社インクルーズ」の販売アカウントから配信されるLINE着せかえ第1弾は、TVアニメ「瑠璃の宝石」のティザービジュアルを使用したデザインとなっております。LINE着せかえでもTVアニメ「瑠璃の宝石」の作品の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「瑠璃の宝石」Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=d5bde44b-6220-45cf-a917-41c70375d05c
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■TVアニメ「瑠璃の宝石」
キラキラしたものが大好きな女子高生・谷川（たにがわ）瑠璃（るり）は、「自分でも見つけられるかも！」と水晶を探しに山へと向かう。そこで鉱物学を専攻する大学院生・荒（あら）砥（と）凪 （なぎ）と出会い、一緒に鉱物採集をすることに。
ある時は水晶を探して山道を歩き、ある時はガーネットを拾いに川に浸かり、またある時は見知らぬ鉱物を顕微鏡で覗き――ルリはナギに導かれ鉱物採集の世界に飛び込んでいく。
「私だって、採れるはず」
それは、誰しもが抱いたことのある夢。
本格サイエンスアドベンチャー始動！
【OFFICIAL SITE】https://rurinohouseki.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/rurinohouseki
（C） 2025 渋谷圭一郎/KADOKAWA/「瑠璃の宝石」製作委員会
