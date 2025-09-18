【椿屋珈琲】秋の訪れを感じる期間限定メニュー

写真拡大 (全3枚)

東和フードサービス株式会社


東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野　誠人）が運営するスペシャルティコーヒーにこだわった「椿屋珈琲」にて、2025年9月19日（金）より期間限定メニューを販売いたします。


紅ずわい蟹やポルチーニなど、深まる秋を愉しむ贅沢な味わいとともに、椿屋珈琲で上質な時間をお過ごしください。



秋のフェアメニュー


【販売期間】


2025年9月19日（金）～11月13日（木）予定


【販売店舗】


「椿屋珈琲」「椿屋茶房」「椿屋カフェ」など


※下記11店舗ではお取り扱いがございません。


銀座本館、銀座新館、八重洲茶寮、新橋茶寮、上野茶廊、新宿茶寮、新宿ひがし離れ、新宿東口店、池袋茶寮、吉祥寺茶寮、たまプラーザ店


※各商品の価格はセット価格を表記しています。


※店舗検索はこちらから


https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/




秋を愉しむ期間限定メニュー



◆鳥取県 境港漁港 紅ずわい蟹とアスパラのトマトクリーム　1,880円（税込）～


現地を視察して厳選した鳥取県 境港漁港の紅ずわい蟹を特別にご用意しました。


トマトの爽やかな酸味と生クリームのコクを感じるソースに、紅ずわい蟹の濃厚な旨みが絶妙に調和した一品です。





◆フレッシュマッシュルームとパルミジャーノチーズのポルチーニクリーム　1,830円（税込）～


香り高いポルチーニを贅沢に使用した芳醇な味わいが絶品のクリームパスタ。


フレッシュな旬のマッシュルーム、ふわふわのパルミジャーノチーズをたっぷりとトッピングし、秋にぴったりの濃厚な味わいが完成しました。






【公式ホームページ】


https://www.towafood-net.co.jp/


【椿屋珈琲 Instagram】


https://www.instagram.com/tsubakiya_coffee/
【椿屋珈琲 X (旧Twitter)】


https://twitter.com/tsubakiyacoffee/