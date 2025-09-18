“映画を体験する”日比谷の祭典「HIBIYA CINEMA FESTIVAL 2025」日比谷ステップ広場全上映作品&トークセッション登壇監督を発表







【デイスクリーン上映作品】クレジット 左上から

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア」の上映も決定！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝









日比谷シネマフェスティバル連動企画として、「ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア」の作品を上映いたします。10分前後といった短い時間に物語が凝縮されたショートフィルムならではの魅力を、多彩なラインナップでお届けします。限られた時間でも気軽に映画の世界を体験いただけるプログラムとなっており、幅広い世代の皆さまにお楽しみいただけます。



【日程】 2025年10月11日（土）～10月13日（月・祝）/

10月18日(土)～10月26日(日)

【時間】 12:00～13:00（予定）

※荒天中止

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



【ナイトスクリーン】の全上映ラインナップが決定！監督や上映作品に関連するゲストが登壇！

https://digitalpr.jp/table_img/1579/118176/118176_web_10.png

イベント開始の最初の土日は、「女性記者映画賞」を立ち上げた映画パーソナリティ/映画評論家の伊藤さとりさんと共に、山中瑶子監督、瀬田なつき監督をお迎えし、受賞作品を上映。13日（月・祝）は、伊藤さとりさん、ライター/コラムニスト 渥美志保さん、映画ソムリエ 東紗友美さんの３名で「女性映画記者トークショー」を開催します！













【ナイトスクリーン（女性記者映画賞）上映作品】クレジット 左上から

2007年に俳優デビュー。2009年公開の『腐女子彼女。』で映画初主演。 2017年、映画『愚行録』で、「第39回ヨコハマ映画祭助演女優賞」を受賞。2022年『やんごとなき一族』（フジテレビ）での演技が評価され、「東京ドラマアウォード2022」をはじめ数多くの賞を受賞。 2024年『西園寺さんは家事をしない』（TBS）、『わたしの宝物』（フジテレビ）、『Dr.アシュラ』（フジテレビ）とGP帯で1年間に3作品の主演を務め、「エランドール賞 2025」「第33回 橋田賞」新人賞を受賞。 最近の映画では、『はたらく細胞』（2024）、『室町無頼』（2025）等に出演。 10月12日より日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS）に出演する。







＜伊藤さとりさん プロフィール＞ ＜伊藤さとりさん プロフィール＞



ナイトスクリーンの前方観覧エリアは事前予約・抽選制となります。抽選申込は9月22日(月)00：00から、HIBIYA CINEMA FESTIVAL オフィシャルサイトにて開始いたします。当選発表は9月下旬より開始いたします。

【ナイトスクリーン（トロント日本映画祭）上映作品】クレジット 左上から

©2025「花まんま」製作委員会 / © 2024「アイミタガイ」製作委員会 / ©2025「35年目のラブレター」製作委員会 / Ⓒ2024未来映画社 / ©清水茜／講談社 ©原田重光・初嘉屋一生・清水茜／講談社 ©2024映画「はたらく細胞」製作委員会 / ©2024『カラオケ行こ！』製作委員会 ©和山やま／KADOKAWA / ©楡周平／講談社 ©2024「サンセット・サンライズ」製作委員会 / (C)五十嵐大／幻冬舎 (C)2024「ぼくが生きてる、ふたつの世界」製作委員会

緑あふれる芝庭広場で楽しむシネマ体験

日比谷公園上映作品（一部）決定！







＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

大人の隠れ家でゆったり映画を

日比谷OKUROJI会場上映作品（一部）決定！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝







HIBIYA CINEMA FESTIVAL2025 × TOHOシネマズ 日比谷 コラボレーション企画

期間限定で楽しめる、特別上映「プレミアムシアター」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

オープニングを飾る初日の、俳優・松本若菜さんが「女性記者映画賞」アンバサダーとして登場！トークショーの後には10月10日（金）には、松本さんのセレクト作品『マンマ・ミーア！』を上映します。トークと映画をあわせて堪能できる特別な一夜をお見逃しなく！

海外映画から邦画まで年500本は鑑賞。YouTube「新・伊藤さとりと映画な仲間たち」俳優対談番組を企画・制作。TBSテレビ「ひるおび」で映画解説、CX「めざましテレビ」米アカデミー賞予想でコメント。「ぴあ」「otocoto」で映画評を寄稿。様々な映画賞で審査員を務め、女性監督に光を当てる「女性記者映画賞」を設立。映画舞台挨拶＆来日スター舞台挨拶のMCも務める。映画心理本『2分で距離を縮める魔法の話術』、映画セリフ本『愛の告白100選』を執筆。カンヌ国際映画祭の取材も行う。

（上から）俳優・松本若菜さん、映画パーソナリティ/映画評論家・伊藤さとりさん

ナイトスクリーンの前方観覧エリアは事前予約・抽選制となります。抽選申込は9月22日(月)00：00から、HIBIYA CINEMA FESTIVAL オフィシャルサイトにて開始いたします。当選発表は9月下旬より開始いたします。

今年は「HIBIYA CINEMA FESTIVAL」のサテライト会場として「HIBIYA PARK TERRACE」が開催される日比谷公園が加わります。緑あふれる公園内では、飲食を楽しみながら芝生の上で映画鑑賞を満喫。秋風が心地よい昼下がり、開放的な空間で特別なひとときをお過ごしください。

【日時】 2025年10月10日（金）～10月13日（月・祝）※荒天中止
【入場】 無料 入退場自由
【場所】 日比谷公園 芝庭広場
【主催】 公益財団法人東京都公園協会（都立日比谷公園指定管理者）
【共催】 東京ミッドタウン日比谷 一般社団法人日比谷エリアマネジメント

大人の雰囲気が漂う日比谷OKUROJIも、今年はサテライト会場として初参加。落ち着いた室内空間で、ゆったりと映画を楽しみたい方にぴったりのロケーションです。上質なひとときを映画とともにお過ごしください。

【日時】 2025年10月10日（金）～10月12日（日）/10月16日（木）～10月18日（土）
【入場】 無料 入退場自由
【場所】 日比谷OKUROJI 「H05区画」
【主催】 日比谷OKUROJI
【共催】 東京ミッドタウン日比谷