自由に選べる受注販売ブランド「セレクト×コレクト（select×collect）」から『剣と魔法と学園モノ。』『剣と魔法と学園モノ。2』のアクリルスタンド全210種＆背景パネル全6種が受注開始！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、自由に選べる受注販売ブランド「セレクト×コレクト（select×collect）」から『剣と魔法と学園モノ。』『剣と魔法と学園モノ。2』のアクリルスタンド全210種＆背景パネル全6種を発売いたします！

『剣と魔法と学園モノ。』から43種、『剣と魔法と学園モノ。2』から173種と、充実のラインナップをすべて受注生産でお届けいたします。「欲しかったのに手に入らなかった…」という心配がないので、お好きなキャラクターを心ゆくまでお選びいただき、確実にお迎えいただけます！

『剣と魔法と学園モノ。』select×collect -オールスターアクリルスタンド- は、アニメイト通販にて2025年9月18日（木）11：00～2025年11月18日（火）23：59まで受注受付中です。

是非この機会をお見逃しなく！

■商品情報

剣と魔法と学園モノ。select×collect -オールスターアクリルスタンド-

■アクリルスタンド

価格 ：1,320～1,650円（税込） ※キャラクターにより価格が異なります。

サイズ ：約W60～182×H110～208mm内 ※キャラクターによりサイズが異なります。

種類 ：全210種

ラインナップ ：ヒューマン 男 A、ヒューマン 男 B、ヒューマン 女 A、ヒューマン 女 B、エルフ 男 A、エルフ 男 B、エルフ 女 A、エルフ 女 B、ドワーフ 男 A、ドワーフ 男 B、ドワーフ 女 A、ドワーフ 女 B、ノーム 男 A、ノーム 男 B、ノーム 女 A、ノーム 女 B、クラッズ 男 A、クラッズ 男 B、クラッズ 女 A、クラッズ 女 B、フェアリー 男 A、フェアリー 男 B、フェアリー 女 A、フェアリー 女 B、フェルパー 男 A、フェルパー 男 B、フェルパー 女 A、フェルパー 女 B、バハムーン 男 A、バハムーン 男 B、バハムーン 女 A、バハムーン 女 B、ディアボロス 男 A、ディアボロス 男 B、ディアボロス 女 A、ディアボロス 女 B、セレスティア 男 A、セレスティア 男 B、セレスティア 女 A、セレスティア 女 B、ヒューマン 普通科 男、ヒューマン 普通科 女、エルフ 普通科 男、エルフ 普通科 女、ドワーフ 普通科 男、ドワーフ 普通科 女、ノーム 普通科 男、ノーム 普通科 女、クラッズ 普通科 男、クラッズ 普通科 女、フェアリー 普通科 男、フェアリー 普通科 女、フェルパー 普通科 男、フェルパー 普通科 女、バハムーン 普通科 男、バハムーン 普通科 女、ディアボロス 普通科 男、ディアボロス 普通科 女、セレスティア 普通科 男、セレスティア 普通科 女、ヒューマン 戦士 男、ヒューマン 戦士 女、エルフ 戦士 男、エルフ 戦士 女、ドワーフ 戦士 男、ドワーフ 戦士 女、ノーム 戦士 男、ノーム 戦士 女、クラッズ 戦士 男、クラッズ 戦士 女、フェアリー 戦士 男、フェアリー 戦士 女、フェルパー 戦士 男、フェルパー 戦士 女、バハムーン 戦士 男、バハムーン 戦士 女、ディアボロス 戦士 男、ディアボロス 戦士 女、セレスティア 戦士 男、セレスティア 戦士 女、ヒューマン 格闘家 男、ヒューマン 格闘家 女、ドワーフ 格闘家 男、ドワーフ 格闘家 女、ノーム 格闘家 男、ノーム 格闘家 女、フェルパー 格闘家 男、フェルパー 格闘家 女、バハムーン 格闘家 男、バハムーン 格闘家 女、ヒューマン 魔法使い 男、ヒューマン 魔法使い 女、エルフ 魔法使い 男、エルフ 魔法使い 女、フェアリー 魔法使い 男、フェアリー 魔法使い 女、ディアボロス 魔法使い 男、ディアボロス 魔法使い 女、セレスティア 魔法使い 男、セレスティア 魔法使い 女、ヒューマン レンジャー 男、ヒューマン レンジャー 女、エルフ レンジャー 男、エルフ レンジャー 女、ノーム レンジャー 男、ノーム レンジャー 女、クラッズ レンジャー 男、クラッズ レンジャー 女、フェアリー レンジャー 男、フェアリー レンジャー 女、ヒューマン 人形遣い 男、ヒューマン 人形遣い 女、クラッズ 人形遣い 男、クラッズ 人形遣い 女、ディアボロス 人形遣い 男、ディアボロス 人形遣い 女、ヒューマン 剣士 男、ヒューマン 剣士 女、ドワーフ 剣士 男、ドワーフ 剣士 女、フェルパー 剣士 男、フェルパー 剣士 女、セレスティア 剣士 男、セレスティア 剣士 女、ヒューマン 忍者 男、ヒューマン 忍者 女、クラッズ 忍者 男、クラッズ 忍者 女、ディアボロス 忍者 男、ディアボロス 忍者 女、ヒューマン アイドル 男、ヒューマン アイドル 女、エルフ アイドル 男、エルフ アイドル 女、ドワーフ アイドル 男、ドワーフ アイドル 女、ノーム アイドル 男、ノーム アイドル 女、クラッズ アイドル 男、クラッズ アイドル 女、フェアリー アイドル 男、フェアリー アイドル 女、フェルパー アイドル 男、フェルパー アイドル 女、バハムーン アイドル 男、バハムーン アイドル 女、ディアボロス アイドル 男、ディアボロス アイドル 女、セレスティア アイドル 男、セレスティア アイドル 女、ヒューマン ガンナー 男、ヒューマン ガンナー 女、エルフ 精霊使い 男、エルフ 精霊使い 女、ドワーフ 狂戦士 男、ドワーフ 狂戦士 女、フェアリー 賢者 男、フェアリー 賢者 女、ノーム 錬金術師 男、ノーム 錬金術師 女、クラッズ 風水師 男、クラッズ 風水師 女、フェルパー ビースト 男、フェルパー ビースト 女、バハムーン 竜騎士 男、バハムーン 竜騎士 女、ディアボロス 死霊使い 男、ディアボロス 死霊使い 女、セレスティア 堕天使 男、セレスティア 堕天使 女、オリーブ、ティラミス、ジェラート、コッパ、パンナ、ルオーテ、ロッシ、ビスコ、スフォリア、トレネッテ、ヴェーゼ、ジョルジオ、ダンテ、パーネ A、パーネ B、ガレノス、キャンティ、パスタ、ヴォローネ、ジャーノ、ゾーラ、フラン、リモン、ストレガ、ユーノ、ニーナ、ターク、ニャオミン、サラ、マクスター、ビット、ルナ、クリデ、ケーヴィル、ミラノ、アスティ、ドリィ、カテリーナ、バルバレスコ、ヴァシュラン

■背景パネル

価格 ：各5,500円（税込）

サイズ ：約W297×H170mm内

種類 ：全6種

ラインナップ ：「学校全景A」、「学校全景B」、「学校全景C」、「クロスティーニ学園前景」、「パニーニ学院前景」、「ブルスケッタ学院前景」

■権利表記

(C)2008 ACQUIRE Corp. All Rights Reserved.

(C)2009 ACQUIRE Corp. All Rights Reserved.

■販売情報

受注期間 ：2025年9月18日（木）11：00～11月18日（火）23：59

お届け ：2026年1月下旬予定

販売サイト ：アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/

■「セレクト×コレクト（select×collect）」とは

『推し』が必ず手に入る！自由に選べる受注販売ブランド。

豊富なラインナップから、あなたの「欲しい！」を叶えます

SNS推奨ハッシュタグ

「#select_collect」 「#セレコレ」

フロンティアワークス グッズ制作 公式X：https://x.com/goods_fwinc

■株式会社フロンティアワークス

事業内容：DVD・CD・書籍・雑誌・ラジオ・グッズ・ゲーム

イベント・ミュージカルの企画、制作、販売、映画配給

営業所：東京都豊島区東池袋三丁目22番17号 東池袋セントラルプレイス 4F・5F

代表者：辻 政英

設立：平成14年8月

公式サイト：https://www.fwinc.co.jp/