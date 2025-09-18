ウィペット、イタグレ向けのドッグウェアブランド【SIVI（シヴィ）】2025年秋冬コレクションより【ソフトシェル】を採用したアウトドア向けウェアを展開。
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）はSIVIドッグウェア2025年秋冬コレクションを、当社運営のインターネットショッピングサイトにて好評販売中です。こちらはすべて当社の自社開発の製品です。
■ 撥水・防風の機能を持ったソフトシェル素材を採用
撥水機能付きで小雨や雪をはじいて秋冬のお散歩やおでかけに役立ちます。
伸縮性に優れ、愛犬の動きを妨げません。
通気性がよく蒸れにくいため、愛犬の快適な着心地を保ちます。
防風性は、風による体温低下を防ぐので、寒さに弱いイタリアングレーハウンド・ウィペットにオススメです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329892&id=bodyimage1】
■ SIVI SOFTSHEL 3Layerカバーオール（ソフトシェル スリーレイヤー カバーオール）
イタグレを引き立てるミニマルでベーシックなパターンに、遊び心のある配色デザインがポイント。
動きやすく蒸れにくいソフトな着心地のカバーオールです。
足回りまでしっかりカバーしたい方向けのつなぎタイプのペットウェア。
2025年秋冬コレクションは野外でも街並みでも馴染むオータムカラーの3色展開です。
●イタグレ・ウィペットの身体にフィット
・独特の体型をカバーする立体パターン
・脱着性を高めるFrontSlit（フロントスリット）構造
・お尻内側にゴム調整機能、お腹から脚まわりのフィット感が調整できます
・風の侵入を防ぐネック構造
・スヌードタイプで耳まで暖かい
・袖口は伸縮性のあるトリコット素材で抜けにくい
●商品詳細
商品番号：18215
商品名：SIVI SOFTSHEL 3Layerカバーオール
価格：5,500円（税込）
カラー：グレージュ/ブラウン/ネイビー
素材：ナイロン86％、ポリウレタン14％
対象犬種：イタリアングレーハウンド / ウィペット
サイズ展開：XXS/XS/S/M/L/XL/XXL
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329892&id=bodyimage2】
■ SIVI SOFTSHEL 3Layer長袖フーディ（ソフトシェル スリーレイヤー 長袖フーディ）
イタグレを引き立てるミニマルでベーシックなパターンに、遊び心のある配色デザインがポイント。
動きやすく蒸れにくいソフトな着心地の長袖フーディです。
重ね着もしやすく、気軽に着せやすいTシャツタイプ。
2025年秋冬コレクションは野外でも街並みでも馴染むオータムカラーの3色展開です。
●イタグレ・ウィペットの身体にフィット
・独特の体型をカバーする立体パターン
・脱着性を高めるFrontSlit（フロントスリット）構造
・風の侵入を防ぐネック構造
・スヌードタイプで耳まで暖かい
・袖口は伸縮性のあるトリコット素材で抜けにくい
●商品詳細
商品番号：18214
商品名：SIVI SOFTSHEL 3Layerカバーオール
価格：4,730円（税込）
カラー：クラウディ/ストレートグリーン/ミドルグレー
素材：ナイロン86％、ポリウレタン14％
対象犬種：イタリアングレーハウンド / ウィペット
サイズ展開：XXS/XS/S/M/L/XL/XXL
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329892&id=bodyimage3】
■豊富なサイズ展開
XXS～XXLの最大7サイズ展開から、愛犬の身体に合ったサイズをお選びいただけます。
