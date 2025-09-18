LED用金属有機化学気相成長法（MOCVD）の世界市場2025年、グローバル市場規模（窒化ガリウム式、砒化ガリウム式）・分析レポートを発表
2025年9月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「LED用金属有機化学気相成長法（MOCVD）の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、LED用金属有機化学気相成長法（MOCVD）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によれば、LED用金属有機化学気相成長法（MOCVD）市場は2023年に数億ドル規模で評価され、2030年までにさらに拡大すると予測されています。予測期間中は安定した成長率を維持し、LED産業において重要な製造装置市場としての地位を強化する見込みです。本章では、市場の定義、調査範囲、基準年の設定および推定方法が説明されています。
________________________________________
主要メーカーの概要
主要なメーカーとして、Aixtron、Veeco、Nippon Sanso、AMEC、Topecsh、CVD Equipment Corporationが挙げられます。各社は価格、売上、収益、グローバルシェアに基づいて分析されており、特に研究開発力や地域別販売戦略が競争力の要因となっています。
________________________________________
競争環境
本章では、主要企業の販売数量、収益、グローバル市場シェアを比較し、競争環境を明らかにしています。企業ごとの技術力、提携関係、製品ポートフォリオが市場における優位性を形成しており、競争は激しさを増しています。特に中国メーカーの台頭が競争構造を大きく変化させています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別の市場分析では、北米と欧州は政府支援策や環境規制に後押しされて安定的に成長しています。一方でアジア太平洋地域は、中国を中心に圧倒的なシェアを持ち、強力な製造基盤と旺盛な国内需要、さらに産業政策の支援を背景に世界市場を牽引しています。南米や中東・アフリカ地域はこれからの拡大が期待される市場と位置づけられています。
________________________________________
タイプ別・用途別市場
タイプ別では「GaN-MOCVD」「GaAs-MOCVD」「その他」に分類され、それぞれが異なる応用分野を持っています。用途別では「LED照明」と「LEDディスプレイ」に大別され、照明分野では省エネ需要の高まり、ディスプレイ分野では屋外広告や高精細表示の普及が成長を促進しています。
________________________________________
国別データと将来予測
2017年から2023年にかけての主要国別データが提示され、販売数量や消費額の推移が分析されています。さらに2025年から2030年までの将来予測では、アジア太平洋地域が引き続き市場拡大を主導すると見込まれ、先進国市場でも技術革新を背景に堅調な成長が期待されています。
________________________________________
市場ダイナミクス
市場を推進する要因には、省エネ技術の普及、政府の環境規制、消費者のLED製品需要の拡大が挙げられます。一方で、設備投資コストの高さや特許権の制約が課題となっています。Porterのファイブフォース分析を通じて、供給者・買い手の交渉力、新規参入障壁、代替技術の脅威、競争の激しさが体系的に評価されています。
________________________________________
原材料と産業チェーン
本章では、MOCVD装置の製造に必要な主要原材料や供給者が特定され、サプライチェーン全体の構造が説明されています。材料コストの変動や調達リスクが市場全体の安定性に影響を及ぼす点が指摘されています。
