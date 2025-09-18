TVアニメ「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」初となるLINEスタンプがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、TVアニメ「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」のLINEスタンプを2025年9月18日（木）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329783&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329783&id=bodyimage2】
TVアニメ「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」初となるLINEスタンプがインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINEスタンプでもTVアニメ「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「サイレント・ウィッチ」
【販売URL】https://line.me/S/sticker/31620635
【利用料金】250円（税込）または、100LINEコイン
■TVアニメ「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」
人類は詠唱をなくして、魔術を使うことができない。
ところが、その不可能を可能にしてしまった、ひとりの少女がいた。リディル王国における魔術師の頂点・七賢人がひとり〈沈黙の魔女〉モニカ・エヴァレット。
史上、初めて無詠唱魔術を生み出した若き天才である。
しかし…
極度の人見知りであがり症の彼女は、使い魔の黒猫と山奥に引きこもり、数式の本に囲まれて、ひっそりと魔術の研究に打ち込んでいた。
そんな彼女のもとに、七賢人の同僚である〈結界の魔術師〉ルイス・ミラーが訪ねてくる。
戸惑う彼女にルイスはひとつの王命を告げた。
それは――貴族の集う名門校に潜入し、第二王子を護衛する極秘任務だった……。
『小説家になろう』でシリーズ累計1.3億PV、シリーズ累計発行部数100万部（紙・電子含む）を超える、人気ハイファンタジー作品がついにアニメ化。
魔術と数字を偏愛する〈沈黙の魔女〉モニカのひそやかな活躍が始まる！
※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。
【OFFICIAL SITE】https://silentwitch.net/
【OFFICIAL X】https://x.com/SilentWitch_pr
（C）2024 依空まつり・藤実なんな/KADOKAWA/セレンディア学園広報部
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
