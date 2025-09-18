DIY・アウトドアブランド 「WHATNOT（ワットノット） 」と初コラボ 自転車リヤバスケットにセットできるクーラートートバッグ新発売 日常の買い物からレジャーまで、自転車移動をもっと楽しく快適に
自転車用チャイルドシート国内シェアトップのオージーケー技研株式会社（本社:大阪府東大阪市、代表取締役:木村 泰治）は、「WHATNOT」（兵庫県三木市、以下ワットノット）と共同開発した、自転車リヤバスケットに取り付けることができる保冷機能付きバッグ「モビクーラートート」と、当製品に合わせた限定カラーの「チューブパイプリヤバスケット（RB-020）」を、10月1日よりオンラインストア（https://ogk-giken.shop-pro.jp）で発売、全国の自転車販売店などで順次販売を開始します。
アウトドアと日常、それぞれの知見を生かして共同開発
自転車のリヤバスケットは、主に主婦層の買い物や、学生が通学やクラブ活動で道具を運ぶのに利用されるケースが多く、実用面が重視されてきました。しかし、従来のユーザーはもちろん、アウトドア志向のユーザーにも、自転車に合わせたバスケットを選んでカスタムする楽しさや利便性を知ってもらい、自分らしいスタイルを取り入れるきっかけにしてもらいたいと、今回、アウトドアシーンに強みを持つワットノットと、子育て世代を中心に日常使いのニーズに応えてきた当社が、それぞれの知見を活かして当製品を企画・商品化しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329727&id=bodyimage1】
日常とアウトドアを自然につなぐデザイン性と、自転車移動を考慮した実用性
「モビクーラートート」は、使いやすさに「保冷機能」をプラスした、便利でタフなトートバッグです。表面にはUV加工を施し、止水ファスナーを採用することで、強い日差しや急な雨から中身をしっかりガード。シンプルながら機能性を追求したデザインは、日常使いはもちろん、アウトドアやレジャーシーンでも活躍します。バスケットにしっかり固定できるバックルを2か所に搭載し、自転車利用での安全性と使いやすさを確保しています。また、限定カラーの自転車リヤバスケットも同時に展開。ガスアシスト成形という特殊な技術を使ったパイプ構造になっており、同サイズの金属製バスケットと比べて重さは約半分と、軽さと強さの両方を実現しています。
■モビクーラートート 商品概要
オンラインストア：https://ogk-giken.shop-pro.jp/?pid=188143923
仕様
サイズ／ 幅680×高さ510×奥行230 （mm）
容量／32L
品質表示／ポリエステル（表面生地UV加工、止水ファスナー採用）
カラー／ブラック、サンドベージュ
価格（税込）
メーカー希望小売価格
6,435円
チューブパイプリヤバスケット（RB-020）とセット販売
9,449円
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329727&id=bodyimage3】
■チューブパイプリヤバスケット（RB-020） 商品概要
オンラインストア：https://ogk-giken.shop-pro.jp/?pid=188248425
仕様
適合車種／リヤキャリヤを装備したシティ車（婦人車・軽快車）
（但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません。）
目安サイズ（外寸）／幅350×高さ210×奥行485（mm）
底面目安サイズ（内寸）／幅240×奥行380（mm）
製品重量／約1.1kg
製品最大積載重量／15kg （注意：自転車の積載重量内で使用してください。）
品質表示／本体：ポリプロピレン、ステー／ネジ類：鉄
カラー／ブラック、サンドベージュ
