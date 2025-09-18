話題の「Nano banana」でAIフィギュア作成！動画化もできる編集ソフトEdimakor
最近、SNSで話題のAI画像生成モデル「Nano Banana」（Gemini 2.5 Flash Image）をご存じですか？かわいい3Dフィギュアやキャラクターを手軽に作れるとして、世界中で人気急上昇中です。
そんな「Nano Banana」がついに動画編集ソフト HitPaw Edimakor に搭載されました。画像生成からCM・SNS動画の作成までワンストップで楽しめるので、フィギュア作りやキャラクター制作がもっと身近になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329579&id=bodyimage1】
Part１.Nano Bananaとは？
「Nano Banana」は、画像から立体感のあるミニチュア風キャラクターを生成できる最新AIモデルです。人物写真やイラストを読み込むだけで、かわいい3Dフィギュアのような仕上がりが得られるのが特長。
ここでよく使われるのが「AIフィギュア化」という言葉。これは、AI技術を利用して元の画像の被写体をプラスチックやPVC素材で作られたフィギュアのような質感に変換し、画像として生成することを指します。まるで本物のフィギュアを撮影したかのようなリアル感が楽しめます。
さらに、同じキャラクターの表情違いやポーズ違いをそろえたり、衣装や小物を変えて複数パターンを作ることも可能です。これにより、SNSアイコンやスタンプ、アニメや漫画のキャラデザイン、商品イメージ、広告素材など幅広い用途に活用できます。
Part2 EdimakorでAIフィギュアの作り方
HitPaw Edimakorでは、次の2つの方法でAIフィギュア化が可能です。
初心者はワンクリックで動画が作れるテンプレート、こだわりたい人はNano Bananaモデルを使ったカスタマイズ生成が選べます。
Edimakor最新版を無料体験→https://reurl.cc/jro3lM
（1） かんたん動画生成：3DフィギュアAIエフェクト
Step1.AIエフェクトを開き、「新着」から3Dフィギュアファクトリーを選択
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329579&id=bodyimage2】
Step2.写真をアップロード
Step3.生成する動画の長さと解像度を設定
Step4.「作成する」をクリック
数十秒待つだけで、3Dフィギュア風の動画が完成します。
（2） カスタマイズ生成：Nano Bananaモデルで画像作成
こだわり派は、Nano Bananaモデルを使った画像生成がオススメです：
Step1.AI画像生成を開き、「参照画像から画像へ」を選択
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329579&id=bodyimage3】
Step2.モデル選択でGoogle Nano Bananaを指定
Step3.写真をアップロード
Step4.フィギュア化のプロンプト（指示文）を入力
※思いつかない場合は、入力欄左下のプロンプトジェネレーターから「画像からプロンプト」を選び、参考画像をアップロードすると自動でテキストが生成されます
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329579&id=bodyimage4】
フィギュア化プロンプト例：Create a 1/7 scale commercialized figurine of the characters in the picture, in a realistic style, in a real environment. The figurine is placed on a computer desk. The figurine has a round transparent acrylic base, with no text on the base. The content on the computer screen is a 3D modeling process of this figurine. Next to the computer screen is a toy packaging box, designed in a style reminiscent of high-quality collectible figures, printed with original artwork. The packaging features two-dimensional flat illustrations.
