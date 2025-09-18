Webマーケター養成スクール Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）「クライアントワーク公開プレゼン」を無料公開！ 3ヶ月間の学びの成果がわかる！9月25日（木）21:25～
株式会社Shareway（シェアウェイ）（東京都杉並区：代表取締役 森田吏）が運営するWannabe Academy（ワナビーアカデミー）は、2025年9月25日（水）に、受講生が実際のクライアントを担当して実施したマーケティング業務の成果を発表し、講師からのフィードバックを受ける「クライアントワーク公開プレゼン」を、一般向けに無料公開いたします。
本発表授業は、受講生が約2ヶ月間にわたり、企業と連携しながら取り組んだ広告運用・Webサイト改善提案・データ分析などの実務成果を報告するものです。未経験から実務経験を経て「即戦力」となった姿をリアルにご覧いただける貴重な機会です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329519&id=bodyimage1】
【Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）のクライアントワークとは】
Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）では、未経験からでも「実務経験者」としてスキルを習得できるよう、学習後に実際の企業案件に参画できる実地研修を用意しています。実務で必要なGA4分析、広告運用、レポーティング、改善提案などを体験しながら、即戦力としての力を磨きます。
今回の発表は、その集大成となるものであり、受講生が実際の成果と学びを発表することで、Webマーケターとしての実力を証明する場ともなります。
【開催概要】
・日時：2025年9月25日（水）21:15～22:15
・会場：オンライン（Zoom開催）
・参加費：無料（事前申込制）
・対象者：
Webマーケティング未経験からキャリアチェンジを考えている人
スクールの実務研修に興味がある人
自社のマーケティング人材育成を検討している企業担当者
▼お申し込みはこちらから
https://form.run/@open-seminar
※顔出しは必須ではございませんので、お気軽にご参加ください。
【Shareway（シェアウェイ）について】
2012年創業。広告代理店として、延べ200社以上のプロモーションに携わった後、2020年にWebマーケター養成スクール「Wannabe Academy」、Web・広告業界特化型転職エージェント「Wannabe Career」、2023年にWebマーケターのための案件マッチングプラットフォーム「Wannabe Work」運営、その他Webマーケティング事業、クリエイティブ制作を行う。
【Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）について】
2020年5月に開講した大人の自己実現をサポートする、クリエイティブ×Webマーケティング力養成スクール。これまで特別授業延べ15,000名（2025年9月時点）、「Webマーケターコース」受講性2,000名突破（2025年8月時点）。未経験者・経験者問わずWebマーケターとしてスキルアップを目指す人に徹底的に寄り添い、最長8ヶ月を誇る充実のサポートプログラムや、業界に先駆けて導入した実務経験を積み「未経験者から経験者」を育てるカリキュラムを提供している。さらに、時代のニーズに応じて、AIの活用法、バナーやLP制作に役立つデザインスキル、動画編集技術、そして副業としての活動を視野に入れたノウハウを学べるカリキュラムも随時取り入れている。
【Wannabe Career（ワナビーキャリア）について】
2018年、Web・広告業界に特化した転職エージェントとして設立。Webマーケターや広告業界を目指す求職者に対し、実践的なスキルとキャリア支援を提供。
「研修済み人材の紹介」を強みとし、Webマーケティングスクール「Wannabe Academy」と連携することで、即戦力として活躍できるマーケターの輩出を目指す。
また、未経験者から経験者まで幅広くサポートし、履歴書や面接対策にとどまらず、長期的なキャリア形成を見据えた転職支援を行っている。
【関連サイト】
Webマーケター養成スクール「Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）：https://shareway-academy.com/
案件支援プラットフォーム「Wannabe Work（ワナビーワーク）」：https://wannabe-work.com/cl/top/
転職支援エージェント「Wannabe Career（ワナビーキャリア）」：https://wannabe-pro.com/
Webマーケティングメディア「Wannabeメディア」：https://shareway.jp/wannabe-academy/blog/
Wannabe Academy公式X：@wannabe__school
Wannabe Academy公式note：https://note.com/shareway/
配信元企業：株式会社shareway
