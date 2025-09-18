世界の生検バッグ市場は2024年の12億3000万米ドルから2033年には26億5000万米ドルに急増し、年平均成長率8.9%で成長する見込み
世界の生検バッグ市場は2033年まで目覚ましい成長が見込まれる
世界の生検バッグ市場は、今後10年間で大幅な成長が見込まれています。2024年には12億3,000万米ドルと推定される市場規模は、2033年には26億5,000万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年の予測期間中は年平均成長率（CAGR）8.9%という力強い成長が見込まれます。この成長は、低侵襲外科手術への需要の高まり、がん罹患率の上昇、そして外科手術用封じ込め機器の革新を反映しています。
安全で効率的な外科手術への需要の高まり
生検バッグ（検体回収バッグとも呼ばれます）は、外科手術において組織サンプルを安全に採取し、汚染リスクを最小限に抑えるために不可欠です。腹腔鏡手術や低侵襲手術の急増に伴い、医療従事者は手術の安全性向上、感染リスクの低減、そして規制遵守の確保を目的として、生検バッグの導入をますます進めています。安全な検体取り扱いに関する外科医と患者の意識の高まりは、市場拡大の大きな要因となっています。
市場成長を促進する技術進歩
生検バッグの素材と設計における革新が、市場の成長をさらに加速させています。メーカーは、検体の完全性を維持しながら容易に検体を取り出しできる、高強度、滅菌性、そして漏れ防止性を備えた素材の開発に注力しています。セルフシール機構、柔軟な設計、様々な手術器具との互換性といった高度な機能が注目を集めており、新製品導入のための競争環境が生まれています。
地域別分析と市場動向
地理的に見ると、北米は、整備された医療インフラ、高度な外科手術の導入増加、そして医療費の高さにより、生検バッグ市場で圧倒的な地位を占めています。一方、アジア太平洋地域は、医療意識の高まり、病院ネットワークの拡大、そしてがん診断・治療施設の改善に向けた政府の取り組みに牽引され、最も高い成長率を達成すると予想されています。欧州は、技術導入と厳格な規制基準の強化により、引き続き着実な成長を遂げています。
がん罹患率の市場成長への影響
世界中でがん罹患率が上昇していることは、生検バッグ市場に大きな影響を与えています。何百万人もの患者が診断処置を必要としているため、安全で信頼性の高い生検ソリューションへの需要が急増すると予想されています。病院や診断センターは、安全な組織採取と正確な病理学的分析のためのサンプルの完全性維持を確保するために、高品質の生検バッグへの投資をますます増やしています。
生検バッグ市場における主要企業
3M社
カーディナル・ヘルス
サーモフィッシャーサイエンティフィック
メドライン・インダストリーズ
キャンサー・ダイアグノスティックス社
モルテック・マニュファクチャリング社
サクラ社
エレクトロン・マイクロスコピー・サイエンシズ社
サーティ社
シムポート社
シトテスト社
セルパス社
ライカ・バイオシステムズ・ヌスロッホ社
その他の主要企業
市場セグメンテーション概要
材質別
ポリプロピレン
ナイロン
PVC
ポリエチレン
その他
製品タイプ別
標準生検バッグ
再利用可能生検バッグ
使い捨て生検バッグ
カスタマイズ生検バッグ
その他
最終用途別
