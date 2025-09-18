「ANAホリデイ・インリゾート軽井沢」　9月12日（金）開業

鹿島軽井沢リゾート株式会社左から： 鹿島軽井沢リゾート株式会社 代表取締役社長 室橋成忠、IHGホテルズ&リゾーツ 日本&マイクロネシア マネージングディレクター 兼 IHG・ANA・ホテルズグループジャパン CEO アビジェイ・サンディリア、長野原町長 萩原睦男氏、鹿島建設株式会社 専務執行役員 開発事業本部長 市橋克典、IHG・ANA・ホテルズグループジャパン COO 兼 IHGホテルズ＆リゾーツ オペレーション・ディレクター 日本 飯沼潔人、ANAホリデイ・インリゾート軽井沢 総支配人 上山勝

IHGホテルズ&リゾーツ（本社：英国、国内運営会社：IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社、代表： IHGホテルズ&リゾーツ 日本&マイクロネシア マネージングディレクター 兼 IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社 CEO アビジェイ・サンディリア）と鹿島建設株式会社（社長：天野裕正）は、2025年9月12日（金）、「ANAホリデイ・インリゾート軽井沢」（総支配人：上山勝）を開業しました。

群馬県で初の大手外資系ホテルとなる「ANAホリデイ・インリゾート軽井沢」では、9月12日（金）午前11時に開業セレモニーが執り行われ、来賓として長野原町長 萩原睦男氏をお迎えし、テープカットの儀式で新たなランドマークの誕生を祝いました。



開業セレモニー後は、ホテルの敷地内に併設するゴルフ場にステージを移し、生まれ変わった「ネイチャーヒルズ軽井沢カントリークラブ」のオープニングイベントを開催しました。深い緑に囲まれた9番ホールで、ゲストのプロゴルファー池田勇太氏が「ファーストショット」を披露し、「ANAホリデイ・インリゾート軽井沢」と「ネイチャーヒルズ軽井沢カントリークラブ」の新たな物語の幕開けを飾りました。

左から：ANAホリデイ・インリゾート軽井沢 総支配人 上山勝、プロゴルファー池田勇太氏

リゾート全体が「心と身体を解き放つ」ステージに

浅間山の麓、北軽井沢の大自然に包まれた標高1,300mという絶好の立地に誕生した「ANAホリデイ・インリゾート軽井沢」は、自然の息吹を五感で感じながら四季折々のアクティビティで心と身体を整えるオールシーズンリゾートです。アクティブな体験とやすらぎの時間が自在に交差する施設内には、「ホリデイ・イン」ブランドならではの、ゲストが自由に過ごし方や寛ぎ方を選択できるデザイン性と機能性を備えた「オープンロビー」や、天然温泉大浴場「相生（あいおい）の湯」、サウナ、屋内プール、リゾートセンター、フィットネスジム、キッズルームを併設。さらに、敷地内にドッグホテルやドッグランなどを完備し、あらゆる旅のスタイルに寄り添います。

ゲストルームは全102室。スタンダード、プレミアム、キッズスイート、ファミリースイートからドッグフレンドリー・コテージまで、旅の目的に合わせて選べる5つのタイプをご用意しました。大きな窓から浅間山を一望できる客室も多く、心と身体を解きほぐす高原の光と風が訪れた人を優しく包み込みます。

レストラン「Foggi Forest Dining（フォッジ フォレストダイニング）」では、北軽井沢ならではの旬の恵みを活かしたナチュラルキュイジーヌをビュッフェスタイルで提供します。山菜や朝採れ野菜、キノコなど、季節ごとに旬の美味しさを心ゆくまで味わえるビュッフェは、まさに「食べて整う」ウェルネス体験です。

ファミリーの笑顔を応援

「ANAホリデイ・インリゾート軽井沢」では、カラフルで楽しいインテリアの2段ベッドを備えた客室「キッズスイート」のほか、乳幼児を含むお子様向けのキッズルームや屋内プールなど、小さなお子様連れのご家族でも安心してお楽しみいただける施設が充実しています。また、「ホリデイ・イン」ブランドがグローバルに提供するお子様向けサービスで、世界中のファミリーから高く評価されている「キッズステイ＆イートフリー」※も導入し、幅広いお客様にご満足いただける滞在を提供します。

※12歳以下の食事が無料（ご宿泊の場合のみ、保護者1人につきお子様2名まで）、12歳以下の添い寝無料、キッズ専用アメニティのご用意など

世界でも最も認知されているブランドの一つである「ホリデイ・イン」に属する「ホリデイ・インリゾート」は、ゲストが日常を離れて思いきり楽しめる「誰もが気楽に過ごせるエスケープ」をコンセプトに、世界中のリゾート地でホテルを展開しています。「ANAホリデイ・インリゾート軽井沢」は、日本国内で4軒目のホリデイ・インリゾートとして、「ホリデイ・イン」ブランドならではの心温まるサービスでゲストの「旅の思い出を照らす」体験をお届けしてまいります。

【ホテル概要】

名称：ANAホリデイ・インリゾート軽井沢

公式サイト:https://karuizawa.holidayinnresorts.com

総支配人：上山 勝

開業日：2025年9月12日（金）

所在地：群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-16

アクセス： 北陸新幹線 軽井沢駅からシャトルバスで40分

碓氷軽井沢ICから国道146号線経由で50分

電話番号：0279-84-1441（ホテル代表）

所有：鹿島建設株式会社

経営：鹿島軽井沢リゾート株式会社

運営：IHGホテルズ＆リゾーツ（IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社）

敷地面積：2,267,628平方メートル （約685,957坪）

延床面積：11,430平方メートル （3,457坪）

客室数：全102室 ホテル棟100室、ドッグフレンドリー・コテージ2棟（大型犬まで宿泊可）

※料金は、1泊1室2名様ご利用時の参考料金（夕朝食付き／税・サービス料込）です

※ご宿泊料金は、季節・予約状況により変動いたします。

最新の料金は公式ウェブサイトにてご確認ください

チェックイン/アウト：15:00チェックイン/11:00チェックアウト

飲食施設： レストラン「Foggi Forest Dining（フォッジ フォレストダイニング）」 席数：150

ブレックファスト （営業時間：6:00～9:30）

ランチ （営業時間：10:00～14:00）

ディナー （営業時間：17:00～21:00）

ロビーラウンジ 席数：30 （営業時間：9:00～22:00）

館内施設：天然温泉大浴場「相生の湯」、サウナ、屋内プール、リゾートセンター、

フィットネスジム、キッズルーム

その他施設：ドッグホテル、ドッグラン

併設施設： ネイチャーヒルズ軽井沢カントリークラブ（18ホール）

（旧プレジデントカントリー俱楽部軽井沢）※2025年9月12日（金）オープン（～11月まで）

軽井沢スノーパーク（6コース） ※2025年12月オープン予定（～3月まで）

軽井沢スカイパーク（キャンプ場） ※2025年9月（～11月まで）、大型犬まで同伴可

※ネイチャーヒルズ軽井沢カントリークラブと軽井沢スノーパークの所有、運営、総支配人、

住所はホテルと同様

【ご予約・お問合せ】

ANAホリデイ・インリゾート軽井沢： 0279-84-1441（ホテル代表）/ info.anahirkaruizawa@ihg.com

ネイチャーヒルズ軽井沢カントリークラブ： 0279-84-7111（ゴルフ代表）/ golf.anahirkaruizawa@ihg.com

