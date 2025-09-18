こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本製鉄 コミット型劣後特約付タームローンによる資金調達の実行のお知らせ
日本製鉄株式会社（以下、当社）は、2025年7月3日付にてお知らせいたしました総借入限度額5,000億円のコミット型劣後特約付タームローンについて、本日総額5,000億円の資金調達を実行いたしました。本資金調達は、当社米国子会社とUnited States Steel Corporationの合併に伴う株式取得対価の支払いを目的として借り入れた資金の弁済に全額充てられております。
なお、本資金調達額の50%に対して、格付機関（株式会社日本格付研究所、株式会社格付投資情報センター、ムーディーズ・ジャパン株式会社、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社）より資本性認定を取得しております。
【参考資料】
・2025年7月3日
劣後特約付タームローンによる資金調達に関するお知らせ
https://www.nipponsteel.com/common/secure/news/20250703_100.pdf
お問い合わせ：https://www.nipponsteel.com/contact/
以上