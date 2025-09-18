～洗練されたデザイン×省エネ～WIDEスリムセラミックファンヒーター、デザインセラミックファンヒーター

～洗練されたデザイン×省エネ機能で、寒い冬も快適に～ 業界最大級のワイド設計かつ、壁際にも置ける薄さを実現 「WIDEスリムセラミックファンヒーター」 ファンヒーターと感じさせない洗練された上品なデザイン 「デザインセラミックファンヒーター」 ＜ECサイトやホームセンター、家電量販店などで9月下旬から新発売＞

株式会社山善（本社：大阪市西区／代表取締役社長：岸田貢司）は、インテリアに馴染むデザインを採用した「WIDEスリムセラミックファンヒーター」と「デザインセラミックファンヒーター」を2025年9月下旬より、当社運営の通販サイト「山善ビズコム」やECモールの「くらしのeショップ」、ならびに全国のホームセンターや家電量販店などで、順次販売を開始いたします。





WIDEスリムセラミックファンヒーター デザインセラミックファンヒーター

今回新たに発売する「WIDEスリムセラミックファンヒーター」は、業界最大級※1の35cmワイド大風量を誇りながらも、山善史上最もスリムな薄さ11cmのデザイン※2を実現しました。壁際に置いても邪魔にならず、大風量で広範囲にお部屋を効率よく温めます。ワンタッチエコモードに加え、人感と室温のWセンサーを搭載。自動でヒーターのON/OFFが可能なため、必要な時だけ運転させることで、無駄な電力を抑えます。快適さと省エネを両立した理想的なファンヒーターです。また、サイズ違いで幅がコンパクトな「スリムセラミックファンヒーター ミドルタイプ」も同時に新発売いたします。

「デザインセラミックファンヒーター」は、“洗練された佇まいと住空間の格上げ”をコンセプトに開発。一見ファンヒーターと感じさせないデザインで、様々な空間に溶け込む上品で高級感のある外観を実現しました。また、5段階で設定可能な室温センサーを搭載し、自動で風量を調整するため、賢く省エネを実現。首振り機能も搭載した主役級の一台です。

昨年の厳しい寒波の影響により、今年も暖房の効率性と即効性が求められています。セラミックヒーターは、電源を入れるとすぐに暖かくなるため、急な冷え込みにも対応可能。寒い季節を快適に過ごすために、自身のライフスタイルに最適な一台を見つけてください。

※１：:国内セラミックファンヒーターにおいて（2025年8月末現在 当社調べ）

※２：山善で発売中のセラミックファンヒーターにおいて

WIDEスリムセラミックファンヒーター

＜商品特徴＞

１. 業界最大級※1のワイド大風量設計ながら、山善史上最もスリムな本体薄さ※2

業界最大級※1の35cmワイド大風量の吹出口で、広範囲を効率的に温めます。山善史上最もスリムな本体である、薄さ11cmのデザイン※2で、壁際に置いても邪魔になりません。

２. ワンタッチエコモードと、人感と室温のWセンサー搭載で省エネを実現

一定のタイミングで温風電力を落として運転し、無駄な電力を抑えることのできるワンタッチエコモードを搭載。

また、感知距離約2mの人感センサーが人の動きを感知し、自動で電源のON/OFFが可能。また、温度センサーも搭載し、設定した室温を自動的に保つことができ快適に使用可能です。設定温度よりも室温が約3℃高くなると自動で運転が停止されるため、省エネにも繋がります。

３. カロッツェリア・カワイ(株)との協業開発、360°どこから見ても美しい外観

商品デザインは、世界のトップ 100 デザインスタジオに選定された、カロッツェリア・カワイ(株)と協業して開発しました。暖房器具であるセラミックヒーターもインテリアの一部として考え、住空間に置いても圧迫感を与えないよう、極限までスリム且つシンプルな設計を実現しました。

＜商品仕様＞

スリムセラミックファンヒーター ミドルタイプも同時に新発売いたします。ぜひお試しください。





＜商品仕様＞

カロッツェリア・カワイ(株) について

川合辰弥氏が自動車メーカーの開発技術者を経て設立したデザインスタジオ。自社製品の企画・デザイン・販売及び、世界各国の数多くのクライアントと協業し、製品開発・新ブランド立ち上げから事業化やブランディングまでに取り組んでいます。

世界三大デザイン賞の iF デザイン賞 金賞（ドイツ）、レッド・ドットデザイン賞最優秀賞（ドイツ）、 IDEA 賞（アメリカ）を受賞し、世界三大デザイン賞を完全制覇。その他ドイツデザイン賞特別賞など、世界各国の権威あるデザイン賞を 21 冠受賞。 iF デザイン賞が定める世界ランキングにおいて、「世界のトップ 100 デザインスタジオ」に選定されました。

https://www.ccc-japan.com/

デザインセラミックファンヒーター

＜商品特徴＞

１. 金属メッシュを採用し、上品で高級感のある外観を実現

前面の広範囲に金属メッシュを採用し、一般的なファンヒーターとは異なるデザインを採用しました。様々な空間に溶け込みながら、上品で高級感のある外観を実現し、住空間の格上げを可能にします。

また、ひと目で分かるシンプルなアイコン表示で誰でも簡単に操作できます。

２. パワフルながら、便利な機能を搭載し省エネも叶える主役級の一台

コンパクトながら1200Wのハイパワーで、しっかりお部屋を暖めます。

5段階室温センサーが室温の変化を検知し、出力を自動調整。賢く省エネを実現します。さらにON/OFF可能な自動首振り機能も搭載し、暖気をお部屋全体に行きわたらせ、効率よく、お部屋の快適さを保ちます。

３. 豊富なカラー展開でどんな空間にもマッチ

ベーシックなホワイト、ブラックカラーに加えて、グレー、ベージュカラーも発売。4色展開でお部屋の雰囲気に合わせてお好きなカラーをお選びいただけます。

＜商品仕様＞

今後も、パーパス「ともに、未来を切拓く」のもと、世界のものづくりと豊かなくらしをリードしてまいります。

