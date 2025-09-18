世界の静脈内水分補給療法市場は2033年までに49億米ドルに達すると予測｜2025年から2033年にかけて年平均成長率6.2%で成長すると予測
世界の静脈内水分補給療法（IV）市場概要
世界の静脈内水分補給療法（IV）市場は、2024年に28億米ドルと評価され、2033年には49億米ドルに達すると予測されています。2025年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は6.2%となります。IV水分補給療法は、現代の医療において重要な要素として浮上しており、病院、外来、救急医療の現場において、患者に迅速な水分補給と必須の電解質バランスを提供しています。
脱水症状の増加と、患者中心の治療アプローチへの意識の高まりが相まって、IV水分補給ソリューションの需要が高まっています。市場の成長は、輸液技術の進歩と、病院と在宅医療の両方に対応する携帯型ですぐに使用できるIV製品の導入によってさらに支えられています。
主要な市場牽引要因
市場成長を牽引する主な要因の一つは、慢性疾患、胃腸障害、熱中症による脱水症状の増加です。病院やクリニックでは、体液・電解質バランスの乱れを効果的に改善するため、IV水分補給療法の導入が進んでいます。さらに、在宅医療分野の拡大や健康志向のIV水分補給クリニックも、従来の病院以外でのIV療法ソリューションの導入拡大に貢献しています。
スマート輸液ポンプやプレフィルドIVバッグといったIV投与システムの技術進歩は、患者の安全性、投与量の正確性、利便性を向上させ、市場拡大の機会をさらに創出しています。ビタミンや栄養素を注入したIV水分補給療法など、予防医療や健康増進療法のトレンドの高まりも、先進国市場の需要を刺激しています。
地域別インサイト
北米は、整備された医療インフラ、患者の高い意識、そして先進医療技術への投資増加に支えられ、IV水分補給療法市場において引き続き優位に立っています。ヨーロッパもこれに続き、慢性疾患の罹患率の上昇と支援的な規制枠組みが市場の成長を後押ししています。アジア太平洋地域では、医療費の増加、病院インフラの整備、そして水分補給療法への認知度の向上が、今後数年間で大きな成長機会を生み出すと予測されています。
ラテンアメリカと中東・アフリカの新興市場においても、医療サービスへのアクセス向上と健康療法に対する消費者の意識の高まりにより、導入が徐々に増加しています。
静脈内水分補給療法市場の主要企業
アマンタ・ヘルスケア・リミテッドJWライフサイエンス株式会社
日機装株式会社
ネクスジェンヘルス
コアIVセラピーLLC
ダビタ・バクスターインターナショナル株式会社
B.ブラウンメディカル株式会社
クライオジュベネイトUK株式会社
大塚製薬株式会社
その他の主要企業
市場セグメンテーション概要
成分別
医薬品
非医薬品
サービス別
エナジーブースター
免疫ブースター
スキンケア
片頭痛
その他
最終用途別
ウェルネスセンター・スパ
在宅医療
病院・クリニック
その他
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
西ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
その他の西ヨーロッパ
東ヨーロッパ
ポーランド
ロシア
その他の東ヨーロッパ
