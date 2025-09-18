ハロウィンで仮装する人はどれくらいいる？仮装するメリット・デメリットや今年の過ごし方を200人にアンケート調査！

株式会社アイベック

毎年秋が深まるにつれて、街中にはハロウィンの雰囲気が漂い始めます。

特に近年は、街中で仮装を楽しむ様子がメディアでも報じられ、すっかり国民的イベントとして定着しました。

しかし、「自分も仮装してみたいけれど、周りの目が気になる…」「仮装をするのが恥ずかしい」と感じる人もいるのではないでしょうか？

そこで今回は、累計会員数3500万（※1）を誇る出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（運営：株式会社アイベック 本社：福岡県福岡市 https://happymail.co.jp/ ）にて、成人男女200人を対象に「ハロウィン」に関するアンケート調査を実施しました。

ハロウィンでの仮装経験や今年の過ごし方について、リアルな声が集まりましたが、皆さんのハロウィンへの意識はどのようなものなのでしょうか？

※1：2024年6月時点

1.ハロウィンはいつ？

ハロウィンは、毎年10月31日に行われるイベントです。

かつては悪霊から身を守るために仮面をつけたり、焚き火をしたりしていましたが、現在では宗教的な意味合いは薄れています。

子どもたちが仮装してお菓子をもらったり、ホラーを楽しんだりすることがメインのイベントです。

日本では「ホラー系の仮装やアニメキャラクターのコスプレをする」という独自の文化が形成されています。

2.ハロウィンで仮装した経験がある人はちょうど半数

まずは、成人男女200人に聞いた「ハロウィンで仮装したことはありますか？」という質問の回答を見てみましょう。

結果は、「はい」と「いいえ」が完全に半々という興味深いものになりました。

ちょうど半分が一度はハロウィンで仮装を経験しているという事実は、ハロウィンがいかに身近なイベントになっているかを物語っています。

仮装のシチュエーションとしては、「友人たちとのホームパーティーで」「ハロウィンイベントに参加した際に」といった声が寄せられました。

仮装をして友人と集まったり、イベントに参加したりする人が多いようです。

3.ハロウィンに仮装してよかったと感じた人が約9割

次に、仮装経験があると回答した100人に対し、「仮装してよかったと思いますか？」というアンケートを実施しました。

結果は以下の通りです。

驚くべきことに、約9割もの人が「仮装してよかった」と回答しました。

多くの人にとって、仮装をした経験は素敵な思い出となるようです。

では、具体的にどのような点が「よかった」と感じられたのでしょうか。

ここでは、ハロウィンで仮装をした人の意見を紹介します。

3-1.仮装してよかった人の意見

「仮装してよかった」と答えた人からは、以下のような意見が聞かれました。

・いつもと違う非日常感が味わえて良かったです

・みんなで楽しく笑い合えることができるから

・一度くらいはあのような祭りもやってもいいと思ったから

・思い出となって楽しめたから。普段と違う開放感があって面白かったから

・めったにない経験で、話のネタ程度にはなるかと思うので

「日常を忘れ、特別な時間を過ごせた」という声が多く見られました。

友人や家族と一緒に仮装することで、一体感が生まれ、普段以上にコミュニケーションを深めることができたようです。

また、その体験が後々まで話のネタや良い思い出として残ることも、仮装の大きな魅力だといえるでしょう。



3-2.仮装して後悔した人の意見

一方で、「仮装して後悔した」と答えた11人の人たちからは、以下のような意見がありました。

・良い大人がやるには恥ずかしかったです。ノリノリの人との温度差がきつかったです。

・少し恥ずかしかった

・大人になってから仮装すると人の目が気になって純粋に楽しめなかった。

やはり仮装することに対する恥ずかしさを感じている人は多いようです。

周囲の視線が気になったり、一緒に参加している人とのノリに差があったりすると、純粋にハロウィンを楽しめなくなってしまうのでしょう。

また、「大人になってからの仮装は少しハードルが高い」と感じている人もいました。

4.今年のハロウィンはどう過ごす？

最後に、「今年のハロウィンはどのように過ごす予定ですか？」という質問に寄せられた回答を紹介します。

最も多かったのは「特に何もしない、普段通り過ごす」という回答で、全体の約半数を占めました。

無理にイベントに参加せず、日常を過ごす人は多いようです。

しかし、ハロウィンを楽しむ人も少なくありません。

「友人や家族とハロウィンパーティーをする」という人が33人、「自宅で飾り付けや特別な食事をして楽しむ」という人が29人、そして「子どもと『トリック・オア・トリート』を楽しむ（またはお菓子を用意する）」という人が20人いました。

仮装をして街へ繰り出す予定の人は10人にとどまりましたが、これは大規模なイベントが減ったことや、メディアで報じられる迷惑行為が影響しているのかもしれません。

ハロウィンでの仮装は思い出に残る

今回のアンケート調査によると、ハロウィンでの仮装経験は成人男女の半数にのぼり、そして約9割が「仮装してよかった」と感じていることが明らかになりました。

恥ずかしさを感じる人もいるようですが、仮装による非日常感や開放感は、多くの人にとってかけがえのない良い思い出となっているようです。

少しでも仮装に興味があるなら、一度勇気を出して挑戦してみてはいかがでしょうか。

友人や家族とのパーティーで、あるいは自宅でこっそりと楽しむだけでも、きっと忘れられない特別な思い出になるはずです。

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人男性・成人女性

アンケート母数：男性100名、女性100名（合計200名）

実施日：2025年7月2日、3日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）https://happymail.co.jp/

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/trend/halloween/



