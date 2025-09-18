「ドラゴンクエスト」シリーズ新作『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』2026年予定でグローバル同時リリース！クローズドβテスト参加者の募集も開始！

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司 、以下スクウェア・エニックス）は、「ドラゴンクエスト」シリーズ新作として、スマートフォン向けローグライトRPG『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』を発表いたしました。また、9月17日(水)より、クローズドβテストの参加者募集も開始したことをお知らせいたします。

『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』ティザーPV公開

本作の発表に合わせ、ティザーPVを公開いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cSGARTAoddA ]

『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』とは

ドラゴンクエスト×直感＆爽快フィールドバトル！

直感操作でモンスターの群れを斬ってかわして必殺技で一気に吹っ飛ばせ！

ランダムに出現する「冒険スキル」の選択で毎回違った成長と戦略が楽しめる！

ドラゴンクエストならではの旅立ちのワクワクを何度でも体験しよう！

＜ゲーム紹介画面＞

クローズドβテスト参加者募集開始！

正式サービスに向け、ゲームの改善を目的としたクローズドβテストを下記の概要で実施いたします。

9月17日(水)より、参加者の募集を開始いたしました。

◆クローズドβテスト 募集期間

2025年9月17日(水) ～ 10月2日(木)23:59

◆クローズドβテスト 開催期間

2025年10月14日(火) ～ 10月21日(火) 予定

※開始時間は公式Xでお知らせいたします。

◆募集人数

30,000 名

※募集人数を超える応募があった場合、抽選で参加者を決定いたします。

クローズドβテスト応募ページ

https://smashgrow.dragonquest.jp/cbt/

公式サイト＆公式X公開！クローズドβテスト開催記念キャンペーンを開催！

『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』の公式サイト、公式X(@DQSG_JP)を公開いたしました。また、クローズドβテスト開催記念として、9月19日(金)より公式Xにて以下のキャンペーンを開催いたします。

公式サイト：https://smashgrow.dragonquest.jp/

公式X：https://x.com/DQSG_JP

◆期間

2025年9月19日(金)16:00 ～ 9月26日(金)23:59まで

◆応募方法

１.公式 Xアカウント（@DQSG_JP）をフォロー

２.キャンペーン対象の投稿をリポスト

◆賞品内容

ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー キラーマシン ×2名様

ドラゴンクエスト文具屋 木製台座付きカレンダー 2026 ＜まもののむれがあらわれた！＞×3名様

タイトル概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128734/table/211_1_1b61107450104c35edf61bc9cdb562b1.jpg?v=202509181227 ]

制作スタッフ

ゼネラルディレクター：堀井雄二

キャラクターデザイン：鳥山明

音楽：すぎやまこういち

開発：KLabGames

企画・制作：株式会社スクウェア・エニックス

権利表記

