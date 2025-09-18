販売開始からたった一週間で約6,300台売れた！日本唯一のポータブルピザ窯専門ブランドENROから最大火力450℃の小型家電ピザ窯「電気式窯焼名人mini」が登場！

株式会社ENRO株式会社ENRO（和歌山県橋本市）が運営するポータブルピザ窯専門ブランド「ENRO」が2025年9月9日に公式オンラインストアで最大火力450℃の小型家電ピザ窯「電気式窯焼名人mini」の販売をスタート！販売からたった1週間で6,300台を販売しました！

現在は10月末入荷予定分の予約販売実施中！

◆ プロモーション動画

「電気式窯焼名人mini」のおすすめポイント

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VXt6zl3ih7Y ]

【小さいのに本格的】

トースターサイズまで小型化することができました！

なのに最大火力は450℃！約20分の予熱でこの温度に到達します。これだけの高温が出せるから石窯と同じように90～120秒でピザが焼けます！ご自宅のキッチンで使えるから超手軽に本格的なピザが楽しめます。

複数枚連続で焼くことも可能。

一般的な家庭用のオーブンレンジやフライパンでは450℃の高温を出すことができないため、どうしてもお店のような本格的なピザを焼くことができませんが、「電気式窯焼名人mini」ではそれが可能なのです。

【トースターとしても使用可能】

お店レベルのピザが焼けるのはもちろん、普段ピザ窯として使わないときはトースターとしてもお使いいただけます。トースターとして使用する場合は予熱不要！

【一般家庭用＆電気代は44円/時間】

大火力ということで業務用と思われる方もいますが、実はこのアイテムは100Vの1400Wということで一般家庭用です。むしろ業務用ではありません。

電気代は約44円/時間なので、ランニングコストも大きくありません。

◆計算根拠

電気代の1時間あたりの目安単価は31円/kWh（税込）。

1.4kW(1400W) x 31円/kWh = 43.4円（税込）

＊あくまで目安

YouTube料理研究家のリュウジさんも絶賛

2025年9月9日の夕方にYouTuberで料理研究家のリュウジさんとのコラボ動画を公開しました。本格的なピザが焼けて、ピザ以外の料理にも使える便利な小型家電ピザ窯ということで高い評価をいただきました。

豊富な動画コンテンツ

ENROは2021年11月の設立以来、レシピ動画などユーザー様に役立つ動画を毎月公式YouTubeチャンネルで公開してきました。2025年9月現在動画本数は累計550本を超えました。チャンネル登録者数は29,000人を突破。ユーザー様が飽きずに継続してENROのピザ窯をご愛用いただけるよう今後も動画を公開しています。

【公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@enro2442

商品概要

商品名：電気式窯焼名人mini

重量：8.5 kg（ピザストーン含む）

製品寸法：高さ→28cm、奥行き→37.5cm、幅→34.5cm

製品の内寸：高さ→10cm 奥行き→25.5cm、幅→24.3cm

材質：窯全体→ステンレス（SUS430）、アルミニウム合金、ピザストーン→セラミック、ピザピール→アルミニウム合金

定格電圧：100V

消費電力：1,400W

温度調整範囲：150～450

製造国：中国

開発国：日本

販売会社：株式会社ENRO

ENROについて

ENROは2021年11月にスタートした持ち運びできる持ち運びできるポータブルピザ窯の専門ブランドです。

これまでENROのピザ窯シリーズを累計25,000台販売してきました。

ピザ窯だけでなく、ピザ窯をより手軽に使っていただけるように冷凍ピザ生地、モッツァレラチーズなどの食品の販売も手掛けています。

株式会社ENRO 会社概要

・会社名：株式会社ENRO

・代表取締役：伊藤 佳也

・所在地：和歌山県橋本市胡麻生569-7 2F

・設立：2021年11月1日

・資本金：100万円

・事業内容：ピザ窯及びピザ関連の食品の製造販売、自社ECサイトの運営



【公式オンラインストア】

https://enro.jp/



【公式YouTubeアカウント】

https://www.youtube.com/@enro2442



【公式Xアカウント】

https://twitter.com/ENRO_oven



【公式Instagramアカウント】

https://www.instagram.com/enro_pizza_oven/