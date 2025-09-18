【2025秋限定メニュー】 焼きリンゴと栗の魅力を、旬香る秋の彩りにのせて。フレンチトースト専門店「Ivorish(アイボリッシュ)」より、秋メニュー登場!

株式会社九十九島グループ

株式会社九十九島グループ(代表取締役社長：阪本良一、東京事務所：東京都港区北青山1丁目2-7)が運営する、フレンチトースト専門店「Ivorish(アイボリッシュ)」では、2025年9月18日(木)より、「アップルシナモン」「トリプルマロン」を発売いたします。秋限定のメニューを是非ご堪能くださいませ。

焼きリンゴに、ひんやりアイスを添えて。シナモンが香り立つ秋の一品が登場！

(写真)アップルシナモン2025

木々が色づき、ふんわりと甘い香りが漂う秋。焼きリンゴを使った、季節を彩る期間限定メニューが登場！

フレンチトーストしたブリオッシュパンの上に砕いたパイ、焼きリンゴ、クリームチーズ、アイスを重ね、自家製キャラメルソースをかけました。香ばしいアーモンドスライスとイチゴをアクセントにトッピングし、焼きリンゴにからめたシナモンの香りをお楽しみ頂ける一皿です。

1日限定15食、期間限定での提供となりますので、この機会をどうぞお見逃しなく！

【商品情報】

商品名：アップルシナモン

発売日：2025年9月18日(木)

価格：2,420円(税込)

栗の魅力を存分に楽しむ！秋の実りが広がる一皿で至福のひとときを。

(写真)トリプルマロン2025

栗の魅力を存分に楽しみたい方にぜひお届けしたいのが、こちらの「トリプルマロン」。

クリームチーズをサンドしたフレンチトーストに、熊本県産和栗のクリームを絞りました。トッピングに栗甘露煮とイタリア栗を飾った、栗好きには、たまらない一品です。

2種類の栗とマロンクリームで仕上げた、一口ごとに秋の実りが広がる一皿をどうぞご堪能ください。

【商品情報】

商品名：トリプルマロン

期間：2025年9月18日(木)

価格：2,090円(税込)

秋の彩りをご自宅でも。Ivorishのテイクアウトメニュー

ご自宅でゆっくりアイボリッシュのフレンチトーストを味わいたい方におすすめなのが、こちらのテイクアウトメニュー。

秋の彩りをどこでも運んでお楽しみいただけます。

商品名： トリプルマロン(ToGoメニュー)

期間：2025年9月18日(金)

価格：2,090円（税込）

～ギフト菓子のご紹介～

＜Ivorishを代表する人気NO.1フィナンシェ＞

フレンチトーストフィナンシェ

メープルシロップがふんわり香る、まるで焼き立てフレンチトースト！パン粉を入れてふんわりもっちり焼き上げた、可愛いパン型フィナンシェです。

6個入：1,188円（税込）

12個入：2,052円（税込）

24個入：3,888円（税込）

＜甘香ばしいメープルとバターが薫るクッキー＞

フレンチトーストクッキー

バター香る生地でメープル味のクリームを包み、丁寧に焼き上げたクッキーです。生地に練り込んだパン粉がサクッと食感を生み出します。

7個入：1,404円（税込）

ブランドについて

Ivorish(アイボリッシュ)はフレンチトースト色を表現するIvory(アイボリー)と、英語で「愛情を込めて大切にする」という意味のCherish(チェリッシュ)ということばを掛け合わせた造語です。「大切なお客様が幸せな香りと時間に包まれますように」との想いを込め、こだわりのフレンチトースト、焼き菓子をご提案しております。

公式HP：https://sucreyshopping.jp/ivorish

公式Instagram：https://www.instagram.com/ivorish_official/

公式Facebook：https://www.facebook.com/ivorish.net

＜常設店舗情報＞

■カフェ/物販…渋谷店

■物販…グランスタ東京店、羽田空港店、博多阪急店