Makuakeで先行販売をしたMAXWIN×MUFUシリーズ縦型スマートモニター初回入荷数全数完売につき次回入荷までアンコール予約販売を開始！

カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、Makuakeにて先行販売を行ったGPSを搭載自動オービス検知システム付きの縦型スマートモニター『MF-MS1000』が、初回入荷数全数完売につき次回入荷までの期間でアンコール予約販売を2025年9月18日（木）より開始することをお知らせします。



https://www.makuake.com/project/maxwin_mufu_ms1000/



●先行販売期間


2025年9月18日(木)～2025年10月30日(木)



●リターン価格について


・メーカー希望小売価格　33,000円(税込)


・【予約割】14％OFF　スマートモニター　28,380円(税込) 限定1000個


※リターンはなくなり次第終了です。




◆商品特徴





【オービス取締地点の警告機能】




本体に内蔵された検知システムで、オービスや速度取締エリアに近づくとポップアップで自動警告します。


速度超過による事故や違反を未然に防ぐことができます。




【ボイスレコーダー機能】



緊急時に、ワンタッチで録音を開始できます。


録音ボタンは常に設置されており、危険な瞬間や口論など、トラブルの証拠を即座に確保できます。







【ドライブサポートアシスタント】



走行中でも一瞬で情報を確認できるHUD仕様。


速度、日時、方位、空気圧などひと目で確認できます。







【CarPlay/AndroidAuto機能】



エンジン始動で電源が入り、自動的にCarPlay/Android Autoに接続されます。


スマートフォンの地図アプリや音楽アプリを使用してツーリングが楽しめます。


モニターが縦画面なので、地図アプリのルートが先まで確認でき、初めて通るルートでも心配ありません。






【安全運転支援システム】



デジタルメーター＋オービス警報＋タイヤ空気圧測定機能が内蔵。


通勤やツーリング時の、安全運転と車両状態の確認が最適に維持できます。






【IP66レベルの防塵＆防水性能】



IP66レベル相当の防塵・防水設計で、ゲリラ豪雨でも慌てる必要がありません。



モニターバイザー標準搭載


昼間の液晶の発熱状況を軽減し、視認性を高めるために、サンシェードで日陰を作り本機の発熱軽減や画面の見やすさが向上します。


雨天時は雨粒がスクリーンに付着しにくいので、画面操作の誤作動を軽減できます。







【2way電源対応】



12V/5Vの両対応電源で、USB電源(5V)とバイク搭載バッテリー(12V)に両対応。


USB電源では車両のUSB入力以外にモバイルバッテリーでも動作します。


12Vバイク搭載バッテリー(ACC)から給電する場合、本機のType Cポートは出力機能になり、スマートフォンやデバイスに充電もできます。







【取付簡単】


ボールジョイントマウントの設計で、取付簡単。まだ、ジョイントナットを緩めて、すぐに取り外しできるので、防犯のため本体を持ち歩くこともできます。




【音声出力はインカムや本機のスピーカーで可能】


音声出力先をスマートフォンに設定すると、CarPlayやAndroid Autoを使用してもインカム機能が使用できます。


また、本機にスピーカーが搭載されているので、通話することも可能です。



【TELEC認証済み】


本機のBluetooth機能・Wi-Fi機能・タイヤ空気圧監視機能・全て日本国内での無線規格に準拠し、技術基準適合の認定を取得しています。




◆製品仕様


モニター　　　 ：5インチLCDタッチパネル


Wi-Fi　　　　　：内蔵


Bluetooth　　　：内蔵


GPS　　　　　　：内蔵


録音データ形式 ：WAV


記録媒体　　　 ：SDカード(16～32GBまで対応)


マイク　　　　 ：内蔵


スピーカー　　 ：内蔵


入力/出力ポート：mini USB、 USB Type C


入力電圧　　　 ：12V 又は 5V


防塵/防水　　　：IP66相当


動作温度範囲　 ：0℃～50℃


保存温度範囲　 ：-20℃～70℃


寸法　　　　　 ：約125×71×21 mm(本体)


重量　　　　　 ：約110g(本体)