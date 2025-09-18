Makuakeで先行販売をしたMAXWIN×MUFUシリーズ縦型スマートモニター初回入荷数全数完売につき次回入荷までアンコール予約販売を開始！

昌騰有限会社

カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、Makuakeにて先行販売を行ったGPSを搭載自動オービス検知システム付きの縦型スマートモニター『MF-MS1000』が、初回入荷数全数完売につき次回入荷までの期間でアンコール予約販売を2025年9月18日（木）より開始することをお知らせします。

『Makuake』プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/maxwin_mufu_ms1000/

●先行販売期間

2025年9月18日(木)～2025年10月30日(木)

●リターン価格について

・メーカー希望小売価格 33,000円(税込)

・【予約割】14％OFF スマートモニター 28,380円(税込) 限定1000個

※リターンはなくなり次第終了です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fu6xawOoBvo ]

◆商品特徴

【オービス取締地点の警告機能】

本体に内蔵された検知システムで、オービスや速度取締エリアに近づくとポップアップで自動警告します。

速度超過による事故や違反を未然に防ぐことができます。

【ボイスレコーダー機能】

緊急時に、ワンタッチで録音を開始できます。

録音ボタンは常に設置されており、危険な瞬間や口論など、トラブルの証拠を即座に確保できます。

【ドライブサポートアシスタント】

走行中でも一瞬で情報を確認できるHUD仕様。

速度、日時、方位、空気圧などひと目で確認できます。

【CarPlay/AndroidAuto機能】

エンジン始動で電源が入り、自動的にCarPlay/Android Autoに接続されます。

スマートフォンの地図アプリや音楽アプリを使用してツーリングが楽しめます。

モニターが縦画面なので、地図アプリのルートが先まで確認でき、初めて通るルートでも心配ありません。

【安全運転支援システム】

デジタルメーター＋オービス警報＋タイヤ空気圧測定機能が内蔵。

通勤やツーリング時の、安全運転と車両状態の確認が最適に維持できます。

【IP66レベルの防塵＆防水性能】

IP66レベル相当の防塵・防水設計で、ゲリラ豪雨でも慌てる必要がありません。



モニターバイザー標準搭載

昼間の液晶の発熱状況を軽減し、視認性を高めるために、サンシェードで日陰を作り本機の発熱軽減や画面の見やすさが向上します。

雨天時は雨粒がスクリーンに付着しにくいので、画面操作の誤作動を軽減できます。

【2way電源対応】

12V/5Vの両対応電源で、USB電源(5V)とバイク搭載バッテリー(12V)に両対応。

USB電源では車両のUSB入力以外にモバイルバッテリーでも動作します。

12Vバイク搭載バッテリー(ACC)から給電する場合、本機のType Cポートは出力機能になり、スマートフォンやデバイスに充電もできます。

【取付簡単】

ボールジョイントマウントの設計で、取付簡単。まだ、ジョイントナットを緩めて、すぐに取り外しできるので、防犯のため本体を持ち歩くこともできます。

【音声出力はインカムや本機のスピーカーで可能】

音声出力先をスマートフォンに設定すると、CarPlayやAndroid Autoを使用してもインカム機能が使用できます。

また、本機にスピーカーが搭載されているので、通話することも可能です。

【TELEC認証済み】

本機のBluetooth機能・Wi-Fi機能・タイヤ空気圧監視機能・全て日本国内での無線規格に準拠し、技術基準適合の認定を取得しています。

◆製品仕様

モニター ：5インチLCDタッチパネル

Wi-Fi ：内蔵

Bluetooth ：内蔵

GPS ：内蔵

録音データ形式 ：WAV

記録媒体 ：SDカード(16～32GBまで対応)

マイク ：内蔵

スピーカー ：内蔵

入力/出力ポート：mini USB、 USB Type C

入力電圧 ：12V 又は 5V

防塵/防水 ：IP66相当

動作温度範囲 ：0℃～50℃

保存温度範囲 ：-20℃～70℃

寸法 ：約125×71×21 mm(本体)

重量 ：約110g(本体)