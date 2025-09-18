９/１８より秋の「ＨＡＰＰＹスイーツタイム」開催

イオン株式会社

イオンリテールは９月１８日（木）より、「イオン」「イオンスタイル」等、約１９０店舗※１と「イオンスタイルオンライン」にて、寒い日も家族や友人とおうちで“巣ごもり”で楽しめる新提案として、おうちで簡単に手づくりできるスイーツ家電を一堂に集めて展開する秋の「ＨＡＰＰＹスイーツタイム」フェアを開催します。

秋冬シーズンは、ハロウィンやクリスマス、年末年始など家族や友人と集まり楽しむイベントが多く、パーティーをしたり食卓を囲んだりして過ごす機会が増える時期です。また節約志向の高まりにより、外食や旅行を控え、家庭で手軽に楽しめる余暇のニーズが拡大しています。

こうしたなか当社は、寒い日のおうちでの“巣ごもり時間”を、手軽な手づくりスイーツ体験で暖かく楽しく過ごしていただくご提案をしたいという思いから、春夏に引き続き、秋の「ＨＡＰＰＹスイーツタイム」フェアを企画しました。

本フェアでは、大人気キャラクター「ちいかわ」を型取った可愛らしいパンケーキがつくれるホットケーキメーカーや、フルーツなどをアレンジして楽しめるチョコフォンデュメーカー、キャンディーメーカーなど、食べるだけでなくつくる過程も楽しめる、“おうちパーティー”にぴったりのアイテムを取り揃えます。そのほか、簡単に本格的な焼き芋をつくれるアイテムや、たこ焼き器など、寒い日もホッと温まれるアイテムもご提案します。

イオンは、これからもお客さまの生活に寄り添い、日々のくらしをもっと豊かに楽しくお過ごしいただける商品を提案してまいります。

【秋の「ＨＡＰＰＹスイーツタイム」 展開概要】

展開期間：２０２５年９月１８日（木）～２０２５年１２月７日（日）

展開店舗：「イオン」「イオンスタイル」等、約１９０店舗※１

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

https://aeonretail.com/Page/h-happysweetstime.aspx?utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=h_(https://aeonretail.com/Page/h-happysweetstime.aspx?utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=h_)

品 目 数：１５品目

【展開商品 一例】

＜２つの表情を楽しめる“ちいかわパンケーキ”＞

■こんがりきゃらパンケーキメーカー ちいかわ／ハチワレ／うさぎ（KM-PM71-CK/HW/CUS）

メーカー：シー・シー・ピー

価格：本体３,９８０円（税込４,３７８円）

世代を問わず大人気の「ちいかわ」のキャラクターである“ちいかわ”“ハチワレ”“うさぎ”の顔を型取ったパンケーキを誰でも手軽につくることができます。ロック機能付きで、生地を流して約３分待つだけで、表面と裏面で違った表情の絵柄のパンケーキを綺麗に焼くことができます。両手におさまるコンパクトサイズで、省スペースで収納できます。

＜あこがれのチョコフォンデュをお手軽に＞

■チョコポット（HAC5096A）

メーカー：ＨＡＣ

価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）

おうちで簡単にチョコフォンデュパーティーができるチョコポットです。いちごやバナナなどのフルーツのほか、マシュマロやバウムクーヘンなどのお菓子をフォンデュして楽しめます。また、７種類のチョコレート型付きで、冷蔵庫で冷やし固めて様々な形のチョコレートをつくることもできます。

＜イオンオリジナルのいちごデザイン＞

■わくわくフルーツキャンディメーカー（KDFY-06CR-AE）

メーカー：ＬＩＴＨＯＮ

価格：本体２,９８０円（税込３,２７８円）

屋台でお馴染みのりんごあめやフルーツあめ、ドーナツがおうちで簡単につくれます。お子さまと屋台ごっこを楽しんだり、ホームパーティーにもおすすめです。電気フライヤーとして、火を使わず、誰でも簡単に揚げ物を調理することができます。少量を手軽に揚げられるのでお弁当のおかずづくりにもおすすめです。

＜甘～い本格焼き芋をご自宅で＞

■ほくほく焼きいも屋さん（KDHS-031R-AE）

メーカー：ＬＩＴＨＯＮ

価格：本体２,９８０円（税込３,２７８円）

電子レンジで１分余熱したさつま芋やとうもろこしを３０分挟んで加熱するだけで、香ばしい焼き目のついた本格的なホクホクした焼き芋やこんがり焼き目のついた焼きとうもろこしをつくることができます。熱が均等に伝わる石目プレートを採用し、上下のプレートでまんべんなく焼くため、素材の内側までしっかりと熱が伝わり甘く焼き上がります。秋冬はさつまいも、夏はとうもろこしなど、食材の旬に合わせ一年中お使いいただけます。

＜おうちでの映画鑑賞のおともに＞

■ポップコーンメーカー（HAC5095A）

メーカー：ＨＡＣ

価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）

ポップコーン豆を入れて電源を入れるだけで約３分で完成するポップコーンメーカーです。キャラメルやストロベリーなど市販のフレーバーを使用して、様々な味付けを楽しめます。

＜簡単焼き立てワッフルで“おうちカフェ”＞

■ワッフルメーカー（HDL-9022）

メーカー：ヒロコーポレーション

価格：本体３,９８０円（税込４,３７８円）

余熱後に上から生地を流し込んで約４分待つだけで、こんがりサクッとしたワッフルが完成します。縦型デザインの流し込みタイプなので、生地のあふれを防いで均等に行きわたり、綺麗に焼き上がります。アイスやフルーツなどを自由にトッピングしておうちカフェを楽しめます。

＜おうちで“タコパ”に最適！お手入れラクラクプレート＞

■電気たこ焼き器 ２枚プレート（HC-SM101）

メーカー：ホームコーディ（イオン）

価格：本体２,９８０円（税込３,２７８円）

たこ焼きプレートと平面プレートの２枚が付いたホットプレートです。たこ焼きのほか、鉄板焼きやお好み焼きなど、様々な料理に使うことができ、おうちパーティーで大活躍のアイテムです。 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工プレートを使用しているほか、プレートが丸々はずせてお手入れラクラクタイプです。

＜約３秒で簡単！クレープメーカー＞

■クレープメーカー（HC-PM800）

メーカー：ヒロコーポレーション

価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）

機器本体を裏返してクレープ生地を付けるだけで、約３秒で焼きあがるクレープメーカーです。誰でも簡単に薄くて均一なクレープを焼くことができます。すぐに焼きあがるため、いろいろなトッピングを用意してクレープパーティーを楽しむのもおすすめです。

※１：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の店舗での展開です。

以上