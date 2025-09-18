挑戦を応援し、未来を支えるパラアイスホッケー日本代表　森崎天夢選手との雇用契約並びにスレッジ贈呈のお知らせ

アスノシステム株式会社

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、国内最大級の貸会議室検索サイト「会議室.COM」を運営するアスノシステム株式会社（東京都港区／代表取締役社長 齋藤武育、以下「アスノシステム」）は、パラアイスホッケー日本代表の森崎天夢選手と雇用契約を継続し、氷上で使用する「スレッジ（パラアイスホッケー専用そり）」を贈呈いたしました。

森崎選手とアスノシステムは2024年4月に雇用契約を締結し、本年で2年目を迎えました。また、森崎選手が2025年9月6日から11日にカザフスタン・アスタナで開催されたパラアイスホッケー世界選手権Bプールに日本代表メンバーとして選出されたことを受け、オリジナル制作したスレッジを贈呈する運びとなりました。

アスノシステムは「TO CREATE TOMORROW.─明日を創造する企業─」という企業理念のもと、挑戦を続ける人を支援してまいりました。森崎選手のひたむきな努力と挑戦する姿勢は、当社の理念と強く共鳴するものです。今後も引き続き、森崎選手の活躍を全社一丸となって応援してまいります。

プロフィール：森崎天夢（もりさきあむ） 2005年7月29日生まれ。北海道出身。

森崎選手は、先天性絞扼輪症候群右下肢2分の1以上欠損という障がいをもって生まれながら、小学5年生からアンプティサッカーをするなど積極的にスポーツに取り組むんでいる中で、高校2年生のときに「J-STARプロジェクト」を通じてパラアイスホッケーと出会いました。たぐいまれな運動能力が瞬く間に才能を開花させ、競技開始から1年後の2023年にパラアイスホッケーの日本代表として選出され、今では日本のパラアイスホッケーを代表する選手の一人です。

■森崎天夢選手 コメント

このたび、アスノシステムとの雇用契約を継続していただき、新しいスレッジまでご支援いただけることに心から感謝しています。競技に打ち込む環境を整えていただけることは、私にとって大きな励みであり、「TO CREATE TOMORROW.─明日を創造する企業─」という会社の理念を日々実感しています。自分自身の挑戦を通じて、パラアイスホッケーの魅力をより多くの方に伝え、応援してくださる方々に勇気や希望を届けられるよう尽力していきます。今後の国際大会でも結果を残し、支えていただいている皆さまに恩返しができるよう、一戦一戦を大切に挑み続けます。

■アスノシステム 代表取締役社長 齋藤 武育 コメント

このたび、森崎天夢選手との雇用契約を継続し、また新たなスレッジを贈呈できることを大変嬉しく思います。森崎選手は、パラアイスホッケーという過酷な競技において常に挑戦を続け、その姿勢で多くの人々に勇気を与えています。その姿は、当社が掲げる「TO CREATE TOMORROW.─明日を創造する企業─」という理念に重なるものであり、社員一人ひとりの挑戦を応援する当社の文化とも深く響き合っています。今回贈呈するスレッジが、森崎選手の更なる成長や世界の舞台での活躍を後押しすることを願っています。アスノシステムは今後も、森崎選手の挑戦を応援するとともに、スポーツや仕事、そして社会において、一人でも多くの方の“明日”をよりよくする活動に取り組んでまいります。

■スレッジの主な仕様ポイント

森崎選手へ贈呈した「アイススレッジ」は、森崎選手の体格・プレースタイルに合わせた特注仕様で、軽量化や操作性の最適化をしています。

カナダで約1か月かけて製作されました。

アスノシステム株式会社とは

TO CREATE TOMORROW

明日を創造する企業

● よりよい社会の明日を創るIT企業

アスノシステム株式会社は、2009年に設立。システム開発を本業とし、エンドユーザーを意識したモノづくりを行なってまいりました。

前身の『シゲル情報サービス株式会社』の創業から数えて36年の実績と経験を有しています。

国内最大級の貸会議室検索サイト『会議室.COM』、レンタルオフィス検索サイト『レンタルオフィス.com』など、自社サービス・メディアの立ち上げにより、アスノシステムが主体となり、“社会にとって次に必要なものは何なのか”を考え、ITを駆使してよりよい社会の明日を創っていく企業です。

● 開発だけじゃない！世の中に必要なサービスを考え、生み出す

アスノシステムでは、さまざまな方面から社会をよりよく、便利にするサービスを提供しています。

国内最大級の貸し会議室検索サイト『会議室.COM』では、関東圏が中心に、九州・沖縄エリアの貸会議室も多数登録があり、エリア内の企業によるセミナーやイベントでの利用はもちろん、他地域から出張をしてくるビジネスパーソンに重宝されています。

他にも、全国のバーチャルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースの検索ができる『レンタルオフィス.com』、360°パノラマコンテンツの制作サービス『PANOVIEWN』、オンラインチャットで全国の薬剤師にヘルスケアや症状改善について相談をしたり、ヨガや瞑想などプロのインストラクターの動画やコラムでウェルビーイングに寄与する『Olive』があります。

会社名 ：アスノシステム株式会社

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地：東京都港区高輪二丁目16番37号 高輪JEBL 2階

設立年月日：2009年9月1日

資本金 ：1億円

URL ：https://asno-sys.co.jp （コーポレートサイト）

事業内容 ：システム開発事業 / オフショア開発事業 / SES事業 / Webインテグレーション事業/

MVSソリューション事業 / Webサービス事業 / ERPパッケージ販売・保守

株式会社MCEAホールディングスとは

MCEAホールディングスグループは「人とビジネスの可能性を最大化する」という理念のもと、ITフリーランスエンジニアエージェント事業を行う株式会社PE-BANK、システム開発を本業としたITサービス業を行うアスノシステム株式会社、そしてグループの形成支援と経営推進を行う株式会社MCEAホールディングスの3社からなる組織です。1989年5月に15名のITフリーランスが中心となり立ち上げた「首都圏コンピュータ技術者協同組合」をルーツとする共存共栄の思いを基に、今後も皆様から求められる価値ある企業となるようこれからも取り組んでまいります。

会社名 ：株式会社MCEAホールディングス

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：2015年9月1日

資本金 ：1億円

ホームページ：https://mcea-hld.jp/