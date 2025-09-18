パデットスタイル×カラフルなボリュームシルエットで、気分も足取りも軽やかにFILA新作スニーカー『SUPER BUBBLE』登場！人気グループ「IMP.」のABCマート限定ビジュアル同日公開！

株式会社エービーシー・マート

　ABCマートは、スポーツライフスタイルブランド「FILA（フィラ）」の新作スニーカー『SUPER BUBBLE（スーパーバブル）』を、2025年9月18日(木)から発売いたします。大胆なパデットスタイルとボリュームのあるフォルムが特徴的な本モデルは、足元に圧倒的な存在感を与える1足です。


■『SUPER BUBBLE』について

『SUPER BUBBLE』は、カラフルなカラー展開と、丸みを帯びたユニークなデザインは、着こなしに遊び心をプラスしてくれます。ストリートからモード、カジュアルまで、幅広いスタイリングにマッチする今季注目のトレンドスニーカーです。


ローンチに合わせて、FILAのブランドアンバサダーを務める7人組グループ「IMP.」のABCマート限定ビジュアルを公開。『SUPER BUBBLE（スーパーバブル）』　に合わせた、各メンバーの新作アパレルコーディネートも必見。














■ABCマート限定ビジュアル











■商品概要


商品名：Fila SUPERBUBBLE


カラー： (上段左から)BLACK、WHITE、FILA RED、(下段左から)POWDER PINK、BEIGE


価格　：12,100円(税込)


サイズ：23.0cm～26.0cm (0.5cm刻み)



■IMP.について

2023年にデビューした佐藤新（さとうあらた）、基俊介（もといしゅんすけ）、鈴木大河（すずきたいが）、影山拓也（かげやまたくや）、松井奏（まついみなと）、横原悠毅（よこはらゆうき）、椿泰我（つばきたいが）の7人組男性グループ。


６月には4th Single「Cheek to Cheek」をリリースし、9月21日には「イナズマ ロックフェス2025」への出演が発表されている。


ほか、Live Blu-ray「IMPERIAL LIVE TOUR 2025」が11月24日(月)に発売。



■FILA（フィラ）について

過去半世紀にわたり、スポーツを追求する非凡な才能を持つ人々、すなわち勇気を持ち、限界に挑戦しながらも力強さと優雅さを表現し、周りの期待を超える人々と、歴史的な瞬間を共にしてきました。


1911年のイタリアのビエラでの小さなニット素材工場から始まり、1973年にテニスコートに色をもたらしたフィラは常にその大胆さと息を飲むような魅力的なデザインを創造することに誇りを持ってきました。イノベーションの哲学、パフォーマンスと洗練性へのこだわりを持つフィラは、斬新でありながらも機能的なスタイルを提案し続けます。



Online site: https://www.fila.jp/


Instagram: https://www.instagram.com/fila_japan_official/(https://www.instagram.com/fila_japan_official/)


LINE: https://page.line.me/ise9328z?openQrModal=true (https://page.line.me/ise9328z?openQrModal=true)



■ ABCマートについて

会社名　：株式会社エービーシー・マート


代表者　：野口実


所在地　：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号　麻布台ヒルズ森JPタワー48階


設立　　：1985年6月6日


事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売



＜お客様からの問い合わせ先＞


電話：0120-936-610


対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）