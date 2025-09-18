車載用LEDディスプレイの世界市場2025年、グローバル市場規模（単色、二色、フルカラー）・分析レポートを発表
2025年9月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「車載用LEDディスプレイの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、車載用LEDディスプレイのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によれば、車載型LEDディスプレイ市場は2023年に数億ドル規模で評価され、2030年までにさらに拡大すると予測されています。予測期間中は安定した成長率を維持し、今後の屋外広告および交通関連機器分野において重要な市場となる見込みです。本章では市場規模の推定方法、基準年の設定、調査範囲が示されています。
________________________________________
主要メーカーの概要
車載型LEDディスプレイの代表的なメーカーとして、Leyard、Unilumin、Absen、Liantronics、YAHAM、AOTO、Ledman、LCF、Retop、INFiLED、Lightking、Shenzhen Chip Optech、Huaze、Shenzhen DAVA、Trykey、Kabym、Shenzhen Zhongjiewei、Shenzhen Alsonなどが挙げられます。各社は価格、売上、収益、グローバルシェアに基づき分析され、市場競争力の比較が行われています。
________________________________________
競争環境分析
本章では、主要企業の販売数量や収益に基づいて競争状況が分析されています。製品の差別化戦略や市場シェアの比較により、競合他社との優位性や課題が明らかにされています。特に、技術革新や製品ポートフォリオの拡充が企業の競争力に直結していることが示されています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別の販売数量と消費額を2019年から2030年まで追跡しています。北米と欧州では政府の施策と消費者意識の高まりにより安定成長が続いています。一方、アジア太平洋地域、特に中国が世界市場をリードしており、旺盛な国内需要、政策支援、強力な製造基盤がその背景となっています。南米や中東・アフリカでは今後の普及が期待されています。
________________________________________
タイプ別・用途別セグメント
タイプ別では「単色」「二色」「フルカラー」に分類されます。用途別ではタクシー、トラック、バス向けディスプレイに分かれ、それぞれで需要動向が異なります。タクシー用は都市部での広告利用、トラック用は物流関連の告知や安全表示、バス用は乗客情報や広告媒体としての利用が拡大しています。
________________________________________
国別市場と将来予測
2017年から2023年までの主要国別データを提示し、販売数量や消費額の推移を示しています。そのうえで、2025年から2030年までの市場予測が示されており、地域別・タイプ別・用途別の需要動向が明確化されています。特に新興国市場では、経済成長や都市化に伴う導入拡大が期待されています。
________________________________________
市場ダイナミクス
市場を牽引する要因として、政府規制の整備、屋外広告需要の増加、消費者の視覚的体験への関心が挙げられます。一方で、導入コストやエネルギー消費の高さが制約要因となっています。さらに、Porterのファイブフォース分析を用い、供給者・買い手の交渉力、新規参入障壁、代替品の脅威、競争の激しさを体系的に評価しています。
________________________________________
