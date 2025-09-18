『Dinkum（ディンカム）』、Nintendo Switch(TM)用ソフトを11月に発売！
KRAFTON JAPAN株式会社（代表取締役 イ・カンソク）は、サバイバルライフシミュレーションゲーム『Dinkum(ディンカム)』のNintendo Switch(TM)用ソフトを2025年11月に発売することをお知らせいたします。
■11月発売、予約受付中！
初のNintendo Switch(TM)参入タイトルとなる本作は、今年の11月にダウンロード版とパッケージ版が発売されます。今月12日(金)より予約の受付を開始しております。
●ダウンロード版11月6日(木)発売
・ニンテンドーeショップ/My Nintendo Storeにて予約受付中です。
・予約期間中は、早期予約特典として10%割引価格で販売しております。
・詳しくはこちらをご覧ください：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088499
●パッケージ版11月27日(木)発売
・全国のゲーム取扱店やオンラインショップにて予約受付中です。
・オリジナル特典付き！初回生産版パッケージを販売中です。
・ゲームソフト本編（パッケージ版）
・オリジナルサウンドトラックCD（2枚組）
・ジャッカルー キーホルダー(「ジャッカルー」のアクリルキーホルダー)
・特製収納BOX(ゲームソフト本編パッケージ版と特典を収納できるオリジナルBOX)
※画像はイメージです。内容・仕様は予告なく一部変更になる場合がございます。
※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますので予めご了承ください。
●【共通】Nintendo Switch(TM)用ソフトゲーム内特典
ご購入いただいた方に、ゲーム内アイテム「PUBG: BATTLEGROUNDSコスチュームセット」をプレゼントいたします。
＜コスチュームセット内容（全4種）＞
・帽子
・シャツ
・パンツ
・靴
※本特典はゲーム内アイテムになります。
※ゲーム開始後、一晩寝ると郵便ポストから取得できるようになります。
※4通の郵便でアイテムを受け取り、装備をするとコスチュームが反映されます。
※アイテムは初回のみ取得可能で、喪失や売却しても復旧はできませんのでご注意ください。
※ゲーム内で売却する際の価値は0となります。
●Nintendo Switch(TM)用ソフト体験版を配信中
ニンテンドーeショップ/My Nintendo Storeにて配信をしております。
体験版は、『Dinkum(ディンカム)』のゲーム内時間で28日間プレイをすることができます。
■「東京ゲームショウ2025」にて『ディンカム』を試遊体験！
9月25日(木)～9月28日(日)に幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025」(TGS2025)の他社ブースにて『Dinkum(ディンカム)』の試遊体験を実施いたします。
ご試遊いただいた方には『Dinkum(ディンカム)』のオリジナルノベルティをプレゼントいたします。
詳細につきましては、『Dinkum(ディンカム)』日本公式X(@DinkumJP)アカウントに投稿される情報をご覧ください。 https://krafton-jp.com/Dinkum-prx
■Dinkum(ディンカム)について
『Dinkum(ディンカム)』はオーストラリアのJames Bendon氏（ジェームズ・ベンドン）が1人で開発し、2022年7月にSteamでアーリーアクセスとしてリリースされたタイトルです。KRAFTONは2025年2月より、本作のグローバルパブリッシングを担当しており、約3年間のアーリーアクセス期間を経て、この度正式版をリリースしました。
アーリーアクセス期間中、『Dinkum(ディンカム)』は累計販売数100万本を突破し、Steamユーザーレビューでも「非常に好評（Very Positive）」を維持し続け、世界的な人気を博しています。2025年2月のアップデートにより、公式対応言語が14言語に拡張され、さらに多くのプレイヤーが楽しめるようになりました。
■『Dinkum(ディンカム)』公式チャンネル
●『Dinkum(ディンカム)』公式サイト :https://krafton-jp.com/Dinkum-prweb
●『Dinkum(ディンカム)』日本公式X :https://krafton-jp.com/Dinkum-prx
●『Dinkum(ディンカム)』Steamページ:https://krafton-jp.com/Dinkum-steam
●『Dinkum(ディンカム)』My Nintendo Store:https://krafton-jp.com/4gww36C
●『Dinkum(ディンカム)』公式Discord :https://krafton-jp.com/Dinkum-prdiscord
●『Dinkum(ディンカム)』公式YouTube:https://krafton-jp.com/Dinkum-prytb
最新情報につきましては、日本公式Xアカウントをご覧ください。
この機会に、ぜひ『Dinkum（ディンカム）』の世界をお楽しみください。
■KRAFTON、Inc.について
韓国に本社を置くKRAFTON, Inc.は、楽しくユニークな体験を提供する魅力的なゲームを発掘し、パブリッシングすることに取り組んでいます。2007年に設立されたKRAFTONは、「PUBG STUDIOS」、「Striking Distance Studios」、「Unknown Worlds」、「VECTOR NORTH」、「Neon Giant」、「KRAFTON Montreal Studio」、「Bluehole Studio」、「RisingWings」、「5minlab」、「Dreamotion」、「ReLU Games」、「Flyway Games」、「Tango Gameworks」、「inZOI Studio」等世界的に有名な開発者が所属しています。各スタジオは、常に新しいことに挑戦し新技術を通じてゲームの楽しさを革新し、より多くのファンの心をつかむためにプラットフォームとサービスを拡大しています。
KRAFTONは、『PUBG: BATTLEGROUNDS』、『PUBG MOBILE』、『The Callisto Protocol』、E』、『Moonbreaker』、『TERA』、『inZOI』、『Dinkum』等一流のエンターテインメントコンテンツを運営しています。世界中に情熱的で意欲的なチームを擁するKRAFTONは、世界クラスの能力を有するテクノロジー先進企業で、マルチメディアエンターテインメントとディープラーニングを含むビジネスの視野を拡大することに取り組んでいます。詳細は https://krafton.co.jp/ をご覧ください。
(C) 2025 KRAFTON, INC