アニメイト通販「くじメイト」から 大人気BLマンガ『つよがりオメガは僕らの番』のオンラインくじが登場！あやみね綾緒先生の新規描き下ろしイラストを使用したアイテムは必見です♪
アニメイト通販の「くじメイト」に、『つよがりオメガは僕らの番』のオンラインくじが登場！
今回の「くじメイト」のために、あやみね稜緒先生に描き下ろしていただいた、ストリートファッションに身を包んだなつお、侑也、智也のアメリカンダイナー風イラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【『つよがりオメガは僕らの番』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329839&id=bodyimage1】
【景品ラインナップ】
《A賞》 B2タペストリー（全1種）/2%
《B賞》 アクリルビジュアルボード（全2種からランダム）/8%
《C賞》 マイクロファイバータオル（全4種からランダム）/12%
《D賞》 SNS風アクリルキーホルダー（全6種からランダム）/30%
《E賞》 ハート缶バッジ（全10種からランダム）/48%
＼『つよがりオメガは僕らの番』くじメイト発売記念キャンぺーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【ミニカード（全3種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329839&id=bodyimage2】
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》 B2タペストリー（全1種）
描き下ろしイラストを使用した“B2タペストリー”です。
あやみね稜緒先生の素敵なイラストが大迫力で楽しめます！
・素材：スエード
・サイズ：B2サイズ（約W515mm×H728mm以内）
----------------------------------------------------------------------------
《B賞》 アクリルビジュアルボード（全2種からランダム）
描き下ろしイラストとカラーイラストを使用した“アクリルビジュアルボード”です。
美麗なイラストをお手元でじっくり楽しめます♪
・素材： アクリル
・サイズ：約W105mm×H148mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《C賞》 マイクロファイバータオル（全4種からランダム）
描き下ろしイラストやカラーイラストを使用した“マイクロファイバータオル”です。
タオルとして使用することはもちろん、ミニポスターのように飾ることもできます！
・素材：ポリエステル100%
・サイズ：約W200mm×H200mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《D賞》 SNS風アクリルキーホルダー（全6種からランダム）
描き下ろしイラストやカラーイラストを使用した“SNS風アクリルキーホルダー”です。
3人とお出かけして写真を撮りたくなっちゃいます♪
素材：アクリル、金属
サイズ：約W55mm×H65mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《E賞》 ハート缶バッジ（全10種からランダム）
描き下ろしイラストや作中のイラストなどを使用した“ハート缶バッジ”です。
作品の魅力が詰め込まれたキュートなデザインとなっております！
・素材：紙、金属、PP
・サイズ：約W56mm×H52mm
----------------------------------------------------------------------------
【『つよがりオメガは僕らの番』くじメイト実施概要】
開催期間：2025年9月18日（木）12：00～2025年10月13日（月・祝）23：59まで
今回の「くじメイト」のために、あやみね稜緒先生に描き下ろしていただいた、ストリートファッションに身を包んだなつお、侑也、智也のアメリカンダイナー風イラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【『つよがりオメガは僕らの番』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329839&id=bodyimage1】
【景品ラインナップ】
《A賞》 B2タペストリー（全1種）/2%
《B賞》 アクリルビジュアルボード（全2種からランダム）/8%
《C賞》 マイクロファイバータオル（全4種からランダム）/12%
《D賞》 SNS風アクリルキーホルダー（全6種からランダム）/30%
《E賞》 ハート缶バッジ（全10種からランダム）/48%
＼『つよがりオメガは僕らの番』くじメイト発売記念キャンぺーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【ミニカード（全3種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329839&id=bodyimage2】
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》 B2タペストリー（全1種）
描き下ろしイラストを使用した“B2タペストリー”です。
あやみね稜緒先生の素敵なイラストが大迫力で楽しめます！
・素材：スエード
・サイズ：B2サイズ（約W515mm×H728mm以内）
----------------------------------------------------------------------------
《B賞》 アクリルビジュアルボード（全2種からランダム）
描き下ろしイラストとカラーイラストを使用した“アクリルビジュアルボード”です。
美麗なイラストをお手元でじっくり楽しめます♪
・素材： アクリル
・サイズ：約W105mm×H148mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《C賞》 マイクロファイバータオル（全4種からランダム）
描き下ろしイラストやカラーイラストを使用した“マイクロファイバータオル”です。
タオルとして使用することはもちろん、ミニポスターのように飾ることもできます！
・素材：ポリエステル100%
・サイズ：約W200mm×H200mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《D賞》 SNS風アクリルキーホルダー（全6種からランダム）
描き下ろしイラストやカラーイラストを使用した“SNS風アクリルキーホルダー”です。
3人とお出かけして写真を撮りたくなっちゃいます♪
素材：アクリル、金属
サイズ：約W55mm×H65mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《E賞》 ハート缶バッジ（全10種からランダム）
描き下ろしイラストや作中のイラストなどを使用した“ハート缶バッジ”です。
作品の魅力が詰め込まれたキュートなデザインとなっております！
・素材：紙、金属、PP
・サイズ：約W56mm×H52mm
----------------------------------------------------------------------------
【『つよがりオメガは僕らの番』くじメイト実施概要】
開催期間：2025年9月18日（木）12：00～2025年10月13日（月・祝）23：59まで