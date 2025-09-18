女流陶芸作家・長谷川園恵の個展『オブジェと私』の来場特典が決定いたしました。また、11月に神楽坂での個展も開催決定！9月・11月の両個展に足をお運びいただいた方には、コラボ菓子をプレゼントします。

