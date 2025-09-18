「壱角家 浅草店」が2025年9月19日(金)にオープン！　雷門から徒歩5分！浅草を訪れる海外の方にも是非食べてもらいたい家系ラーメン！

　株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」)が運営する「壱角家」は、「壱角家 浅草店」を2025年9月19日(金)にオープンいたします。「壱角家 浅草店」ではオープンを記念して、2025年9月19日(金)、9月20日(土)の2日間限定で「ラーメン並（醤油／塩）」を税込 780 円で提供いたします。





　「壱角家 浅草店」は、東京メトロ銀座線・都営浅草線・つくばエクスプレスの3路線が交差する観光と生活圏の地域である浅草駅の雷門から徒歩5分に位置し、「新仲見世通り商店街」に面しています。浅草寺・雷門には訪日外国人と国内観光客合わせて年間3,000万人以上の人が訪れることから、地域のお客様はもちろん、訪日外国人の皆様にもご利用いただけるよう、スタッフ一同心を込めて営業してまいります。



■「壱角家　浅草店」について


オープン日　　　：2025年9月19日(金) 11時


営業時間　　　　：全日11時～翌3時


所在地　　　　　：東京都台東区浅草1-25‐1 GJ4ビル1F～4F


席数　　　　　　：60席



■おすすめメニューについて


人気No.1「MAXラーメン」


商品特徴：『濃まろ豚骨スープ』の中にチャーシュー３枚、海苔が


　　　　　６枚、味玉という人気トッピングTOP３すべてが贅沢に


　　　　　乗った壱角家の定番・一番人気メニュー


価格　　：1,290円（税込）







■「壱角家」について




「壱角家」は、「1度食べたらクセになり。　2度食べたら忘れられない。　3度食べたらやめられない。」を掲げ、小麦の香りと味わい深さにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな濃まろ豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンを提供しています。多くのお客様へこだわりのつまった家系ラーメンを届けるために、日本全国に100店舗以上、海外にはタイとマレーシアへ出店し、日本のみならずアジアへも壱角家を展開しています。


※ホームページ　　：https://ichikakuya.com/


※店舗情報　　　　：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/



■株式会社ガーデンについて


「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、山下本気うどん・横浜家系ラーメン「壱角家」・肉寿司など、計11ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。



社名　　　　　　株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）


証券コード　　　東証スタンダード市場 274A


設立　　　　　　2015 年 12 月


資本金　　　　　2,378百万円 ※ 2025 年2月末現在


従業員数　　　　正社員：286 名、アルバイト：3,326 名


　　　　　　　　※ 2025 年 2 月末現在


店舗数　　　　　197店舗 (内 FC31店舗)※ 2025年8月29日現在







■本件に関するお問い合わせ先


株式会社ガーデン　問い合わせ窓口


URL：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/contact/