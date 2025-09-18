「壱角家 浅草店」が2025年9月19日(金)にオープン！　雷門から徒歩5分！浅草を訪れる海外の方にも是非食べてもらいたい家系ラーメン！

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」)が運営する「壱角家」は、「壱角家 浅草店」を2025年9月19日(金)にオープンいたします。「壱角家 浅草店」ではオープンを記念して、2025年9月19日(金)、9月20日(土)の2日間限定で「ラーメン並（醤油／塩）」を税込 780 円で提供いたします。

「壱角家 浅草店」は、東京メトロ銀座線・都営浅草線・つくばエクスプレスの3路線が交差する観光と生活圏の地域である浅草駅の雷門から徒歩5分に位置し、「新仲見世通り商店街」に面しています。浅草寺・雷門には訪日外国人と国内観光客合わせて年間3,000万人以上の人が訪れることから、地域のお客様はもちろん、訪日外国人の皆様にもご利用いただけるよう、スタッフ一同心を込めて営業してまいります。

■「壱角家 浅草店」について

オープン日 ：2025年9月19日(金) 11時

営業時間 ：全日11時～翌3時

所在地 ：東京都台東区浅草1-25‐1 GJ4ビル1F～4F

席数 ：60席

■おすすめメニューについて

人気No.1「MAXラーメン」

商品特徴：『濃まろ豚骨スープ』の中にチャーシュー３枚、海苔が

６枚、味玉という人気トッピングTOP３すべてが贅沢に

乗った壱角家の定番・一番人気メニュー

価格 ：1,290円（税込）

■「壱角家」について

「壱角家」は、「1度食べたらクセになり。 2度食べたら忘れられない。 3度食べたらやめられない。」を掲げ、小麦の香りと味わい深さにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな濃まろ豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンを提供しています。多くのお客様へこだわりのつまった家系ラーメンを届けるために、日本全国に100店舗以上、海外にはタイとマレーシアへ出店し、日本のみならずアジアへも壱角家を展開しています。

※ホームページ ：https://ichikakuya.com/

※店舗情報 ：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、山下本気うどん・横浜家系ラーメン「壱角家」・肉寿司など、計11ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015 年 12 月

資本金 2,378百万円 ※ 2025 年2月末現在

従業員数 正社員：286 名、アルバイト：3,326 名

※ 2025 年 2 月末現在

店舗数 197店舗 (内 FC31店舗)※ 2025年8月29日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/contact/