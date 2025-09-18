『華Doll*』最終巻 4thシーズン5thアルバム「Human or Doll:Answer」が2025年12月26日(金)発売決定！さらに、完結記念トークイベントも開催決定！

2019年6月21日発売の『華Doll* 1st season～Flowering～1巻「Birth」』を皮切りに、数々の謎や複雑に絡み合う思惑がSFディストピアな世界観のなかで展開されている、知的興奮型音楽ドラマCDコンテンツ『華Doll*』。



人体に特殊な花の種を埋め込み、高い才能を持った「完璧」に近いアイドルを人工的に生み出す華人形（ハナドール）プロジェクトを軸に、アイドルグループ「Anthos*（アントス）」「Loulou*di（ルルディ）」のメンバーたちが、それぞれの苦悩や葛藤を乗り越え、成長する姿が描かれています。



そんな本作がついについに完結！ラストを飾るコンセプトタイトルは「Human or Doll: Answer」。



それぞれの目的、それぞれの願い。


彼らがプロジェクトに参加した意味、そして選んだ道とは。


覚悟を持ってエンタメ業界に切り込み、描かれてきたこの作品のテーマが、今明かされる。


真実を知りたい者だけ、先に進め。



最終巻アルバム「Human or Doll: Answer」のリリースは、2025年12月26日（金）を予定。


なんと最終巻は楽曲２曲＋ドラマパート大幅ボリュームアップで２枚組の特別仕様！


また、最終巻限定の早期予約有償特典はお好きなメンバーを選べる特別な内容です。


『華Doll*』のすべてを余すことなく楽しみたい方は是非お早めにご予約をお願いいたします。


※早期予約ご予約締切は10月26日（日）23：59までなのでご注意ください。



さらに、完結を記念して、キャストトークイベントの開催も決定しました！


応募には最終巻CD予約・購入時に配布されるシリアルが必要となります。



・「Human or Doll: Answer」が12月26日(金)発売決定！




■華Doll* 4th season Human or Doll: Answer


価格：6,820円＋税



【CAST】


影河凌駕(CV：濱野大輝)


八代刹那(CV：堀江瞬)


灯堂理人(CV：伊東健人)


チセ(CV：駒田航)


如月薫(CV：土岐隼一)


結城眞紘(CV：山下誠一郎)


清瀬陽汰(CV：増田俊樹)



【内容】楽曲２曲＋ドラマパート大幅ボリュームアップで最終巻は２枚組の特別仕様！


最後まで耳を離せない重厚なストーリーをお楽しみください。



【特典】


▼アニメイトオリジナル特典


＜アニメイト早期予約有償特典＞



選べる！推しメンバースペシャルセット


内容：


１.Antholicカード Thinking reed Ver.


２.オリジナルピルケース（共通1種）


３.手書き複製メッセージ入り差し替えジャケット


４.スペシャル特典:Anthos*からAntholicへ ※ポストカードサイズ


価格：各\1,500(税抜)/\1,650(税込)



・影河凌駕セット


・八代刹那セット


・結城眞紘セット



※期間限定でのご予約受付となり、期間終了後のお受付はできかねますので、


予めご注意ください。


※注文可能期間：2025年9月18日(木)10:00 ～ 2025年10月26日(日)23:59まで


※本アルバム1枚につき推しメンバー1人をお選びいただけます。


※灯堂理人、チセ、如月薫、清瀬陽汰はアニメイトではお取り扱いがございません。



＜アニメイトオリジナル特典＞


■『華Doll*』完結記念トークイベント応募抽選券



・イベント日：2026年3月15日(日)　2公演


・公演時間：1部：14:00開場/14：30開演


　　　　　 2部：17:00開場/17：30開演


・会場：animate hall BLACK(アニメイト池袋本店[北館]9F)



・出演者：※敬称略


山下誠一郎（結城眞紘役）


濱野大輝（影河凌駕役）


堀江 瞬（八代刹那役）



・イベント内容


トークショー　他



・応募方法


「華Doll*」のラストアルバム『華Doll* 4th season Human or Doll: Answer』を全国アニメイト店舗・アニメイト通販にてご予約(全額内金)もしくはご購入いただいたお客様に、応募シリアルをお渡しいたします。


応募シリアル配布期間：2025年9月18日(木)～2026年1月25日(日)


申込期間：2025年9月18日(木)～2026年1月25日(日)23:59まで　


応募方法・注意事項など、詳細については、以下アニメイトのHPをご確認ください。


アニメイト公式HP：https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113935



▼ムービック通販オリジナル特典


＜ムービック早期予約有償特典＞



選べる！推しメンバースペシャルセット


内容：


１.Antholicカード 華Doll* Ver.


２.オリジナルピルケース（共通１種）


３.手書き複製メッセージ入り差し替えジャケット


４.スペシャル特典:Anthos*からAntholicへ ※ポストカードサイズ


価格：各\1,500(税抜)/\1,650(税込)



如月薫セット


清瀬陽汰セット


灯堂理人セット


チセセット



※期間限定でのご予約受付となり、期間終了後のお受付はできかねますので、予めご注意ください。


※注文可能期間：2025年9月18日(木)10:00 ～ 2025年10月26日(日)23:59まで


※本アルバム1枚につき推しメンバー1人をお選びいただけます。


※影河凌駕・結城眞紘・八代刹那はムービック通販ではお取り扱いがございません。



▼ステラワースオリジナル特典


ビジュアルスクエア缶バッジ　



・『華Doll*』完結記念トークイベント開催決定！


完結を記念して、キャストトークイベントの開催が決定。



◆イベント名


『華Doll*』完結記念トークイベント



◆開催日


2026年3月15日(日)　2公演


1部：14:00開場/14：30開演　 2部：17:00開場/17：30開演



◆場所


animate hall BLACK(アニメイト池袋本店[北館]9F)



◆出演　※敬称略


山下誠一郎（結城眞紘役）


濱野大輝（影河凌駕役）


堀江 瞬（八代刹那役）



◆イベント内容


トーク　他



◆応募方法


「華Doll*」のラストアルバム『華Doll* 4th season Human or Doll: Answer』を全国アニメイト店舗・アニメイト通販にてご予約(全額内金)もしくはご購入いただいたお客様に、応募シリアルをお渡しいたします。


応募シリアル配布期間：2025年9月18日(木)～2026年1月25日(日)


申込期間：2025年9月18日(木)～2026年1月25日(日)23:59まで　



応募方法・注意事項など、詳細については、アニメイトのHPをご確認ください。


https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113935



■『華Doll*』（天霧プロダクション）公式サイト


https://www.hana-doll.com/


■『華Doll*』(天霧プロダクション）公式X


@Amagiri_Prod


■Anthos*メンバー公式X


@Anthos_twt


■TVアニメ「華Doll*」公式X


@hanadoll_anime


■コピーライト


(C)2019HANA-Doll