【日経CNBC onlineにサブチャンネル誕生】マーケット・経済専門メディア「日経CNBC」が動画配信サービス「日経CNBC online」を拡充！テレビの枠を超えた多彩なコンテンツを提供

株式会社日経ＣＮＢＣ

株式会社日経CNBC（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹之内源市）は2025年10月1日（水）から日経CNBC onlineの新たなライブ配信機能「サブチャンネル」を追加いたします。月額料金はこれまでと変わらずテレビ放送の枠を超えた多彩なコンテンツをお届けしていきます。

サブチャンネルとは

投資家が注目するマーケットイベントをリアルタイムで深掘りするコンテンツや、特別なトークショーなどを不定期で配信します。事前の申し込みは不要で、アプリを開いていただければ、日経CNBC online上でシームレスに視聴していただくことができます。明日のマーケットを読み解く最新の視点、解説をお届けします。

サブチャンネルのライブ配信のお知らせはアプリのプッシュ通知でお知らせします。タイミングを逃さず、最新の解説コンテンツをご覧いただけます。見逃した方も、お時間のある時にVOD動画を見ていただくことができます。

予定しているコンテンツ

「フタリの世界」日経CNBC 解説委員長 松本清一郎

１. 米雇用統計ライブ解説

米CNBCが速報する「米雇用統計発表」（英語放送）を専門家とともに視聴しながらリアルタイムで解説。

２. LIVE！日銀総裁会見『ウラ解説』

日銀の金融政策決定会合開催後に行われる植田総裁の会見を見ながら、植田総裁の発言をはじめ、記者が総裁に投げかける質問の意図などをリアルタイム解説。

３. 「フタリの世界」～日経CNBCでおなじみの方々の素顔を知る特別なトークショー

何かの縁で結ばれ、マーケット界で共に働く二人。

二人しか知らない、あの時の出来事。二人だから分かる、その時の気持ち。

共に過ごした、特別な時間。そんな二人の世界を垣間見る特別なトーク番組。

記念すべき1回目は、

八木ひとみ（ＢＳテレ東「ＮＩＫＫＥＩ ＮＥＷＳ ＮＥＸＴ」メインキャスター）

改野由佳（日経CNBC「朝エクスプレス」キャスター）によるフタリの世界です。

４.マーケットの注目イベントを読み解く討論番組(予定)

日経CNBC解説委員長の松本清一郎を中心にマーケットの注目な話題をテーマにし多彩なゲストを招き討論する番組。

今後詳細や配信予定のコンテンツについては、日経CNBCの各種SNSアカウントで発信します。

YouTube ：https://www.youtube.com/@NikkeiCNBC

X（旧Twitter）：https://x.com/NIKKEI_CNBC

《日経CNBC online アプリ》

App Storeはこちらから▼

https://apps.apple.com/jp/app/%E6%97%A5%E7%B5%8Ccnbc-online/id1671306913

Google Playはこちらから▼

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nikkei_cnbc.peacock.android&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nikkei_cnbc.peacock.android&hl=ja)

日経CNBCについて

日経CNBCは、日本経済新聞社と米国４大ネットワークのひとつNBCの関連会社CNBCが中核になって1999年10月に開局したマーケット・経済専門チャンネルです。ボーダレス化が進む世界経済の迅速かつ正確な経済・マーケット情報を24時間ノンストップで提供しています。

詳細はこちら：https://www.nikkei-cnbc.co.jp/(https://www.nikkei-cnbc.co.jp/)

インターネット配信サービス「日経CNBC online」

“本気”で投資・資産運用に取り組みたい方に向けてライブやオンデマンドなど動画コンテンツ見放題の有料インターネットサービス「日経CNBC online」

詳細はこちら：https://online.nikkei-cnbc.co.jp/(https://online.nikkei-cnbc.co.jp/)