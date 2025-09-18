猫カフェMOCHAが静岡県に初出店！浜松市最大級のショッピングモールに癒しの新拠点が誕生「猫カフェMOCHA イオンモール浜松市野店」

リポット株式会社

「猫と過ごす、豊かなひととき」をコンセプトとし、全国に猫カフェを展開するリポット株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：守永圭治）は2025年10月2日（木）、イオンモール浜松市野（静岡県浜松市中央区）内に、静岡県内初となる『猫カフェMOCHA イオンモール浜松市野店』をオープンいたします。

本店舗はイオンモール浜松市野の1階に位置し、買い物や映画の合間にも気軽に立ち寄れるアクセスの良さが魅力です。全面ガラス張りの明るく開放的な空間に、木目を基調とした温かみのある内装を施し、ゆったりとくつろげる“癒しとフォトジェニックな空間”を演出しました。

シンボルとなるのは、円柱とキャットウォークを組み合わせた立体的な「キャットタワー」。店内には、猫たちを眺めながら読書や作業を楽しめる「Library」コーナーをはじめ、ベンチシートやグループ席、クッション付きのゆったりとしたソファ席など、さまざまな過ごし方に対応した座席を配置しています。

どの席からでも猫たちの様子が見渡せるよう、店内全体のレイアウトにも工夫を凝らしており、清潔感とデザイン性を兼ね備えた“癒しの空間”で、あらゆる世代のお客様にくつろぎのひとときをご提供いたします。

「猫カフェMOCHA イオンモール浜松市野店」店舗概要

店名 ：猫カフェMOCHA イオンモール浜松市野店

所在地 ：静岡県浜松市中央区天王町字諏訪1981-3 イオンモール浜松市野1F 1134区画

営業時間 ：10:00~20:00

定休日 ：無し

「イオンモール浜松市野」の特徴

イオンモール浜松市野（静岡県浜松市中央区）は、静岡県西部エリアを代表する大型商業施設です。ファッションやライフスタイル雑貨、グルメ、シネマまで幅広いジャンルの専門店が集結し、買い物からレジャーまで1日を通して楽しめるモールとして地域に親しまれています。ファミリー層やカップル、学生など幅広い世代が訪れるこの施設は、利便性とエンターテインメント性の両立が特徴で、週末や休日には多くの人でにぎわいます。

「猫カフェMOCHA」の特徴

私たちは日頃より、お客様が猫ちゃんに癒されリラックスしていただき、日常から解放されるきっかけになればと思っております。その想いを込めて、「猫カフェMOCHA」ではカップルやご家族、ご友人同士でリラックスした時間を猫ちゃんと共に過ごしていただくための工夫をしています。店内設備も充実していて、PC作業にも対応できるようにWi-Fi・電源も完備しており、マンガも読み放題です。猫ちゃんたちとのふれ合いはもちろんですが、仕事やおしゃべり、ゆったりとしたリラックスタイムなどお客様の思い思いの時間を猫ちゃんたちと一緒に過ごせることがMOCHAの最大の特徴です。

また、営業時間中には1日2回のごはんタイムがあり、可愛らしい猫ちゃんたちの食事風景を見ることが出来ます。撮影は自由となっておりますので、ぜひ写真や動画におさめていただき、ご自宅でも可愛い猫ちゃんの写真で癒しの時間をお過ごしください。

さまざまな種類の猫ちゃんがいるので、ぜひ触れ合ってみながら相性を確かめてみてはいかがでしょうか。より多くのお客様がのんびりと楽しんでいただける一助になれればと願っております。

リポット株式会社とは

多くの人にユニークな体験空間を提供したい想いで会社を設立し、2015年に「猫カフェMOCHA」第1号店として池袋西口店をオープンしました。すべてのお客様に、心から満たされるひとときを味わってもらいたいという想いと共に、家族団らんでゆったりと過ごしたり、久しぶりに会う友人と会話に花を咲かせたりなど、お客様の大切な人との時間が、少しでも特別で充実したものになることが、私たちの一番の願いです。また、猫カフェは日本で独自に発展したユニークな文化として、今や世界中から注目を集めています。実際に「猫カフェMOCHA」は外国人観光客からも人気の観光スポットとなっており、日本のインバウンド消費の取り込みに貢献しています。このような背景を踏まえ、当社は今後、日本国内だけでなく海外へ積極的に展開をしていきます。猫を愛し、日本文化に興味を持つ世界中の人々に対して、日本独自の猫カフェ文化を広めることで、グローバルな成長を目指します。

会社概要

会社名 ：リポット株式会社

代表取締役社長：守永圭治

本社所在地 ：東京都新宿区新宿3-31-5

事業内容 ：猫カフェの運営、他

公式URL ：https://www.re-pot.com/ https://catmocha.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/catcafemocha/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@catcafemocha

YouTube ：https://www.youtube.com/@catcafemocha