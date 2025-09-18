Ｗ２株式会社

最先端ECプラットフォームを展開するW２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：山田大樹、以下W２）は、映像メディア 「Commerce Hack」 にて、EC/リテール事業者様向けに“売り込まないショートドラマ広告”をテーマとしたライブプログラムを2025年9月30日（火）14:00より配信いたします。

いまの生活者は広告かどうかを瞬時に見抜き、売り込みに敏感です。

ECやリテール企業に求められているのは、商品の機能説明ではなく「物語体験（ショートドラマ）」によって“好き”を醸成し、検索・指名・UGC（口コミ・切り抜き・二次創作）へ波及させる仕掛けです。

本プログラムでは、ショートドラマ制作を強みとする nowhere film が、生活者の共感から認知→検討→指名へとつながるECコミュニケーション設計の方法を解説。

TikTokやInstagramでの配信に加え、EC導線・イベントサイネージ・採用広報まで幅広く活かす横断戦略についても公開します。

なぜ“ショートドラマ”はECで刺さるのか？モノを売ることを目的としない物語広告

視聴予約URL：https://www.w2solution.co.jp/useful_info_seminar/nowhere/

コンテンツプログラム

EC・リテール向けメディア「Commerce Hack」とは？

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53488/table/156_1_0414df1f6c2c03f1c6166026835b7110.jpg?v=202509181158 ]

「Commerce Hack」は、commerceの常識をhackして、未来の顧客体験を創造することを目指すEC・リテール向けメディアです。メーカーや小売業、EC支援企業の重役の皆様をお招きして、企業戦略や成功体験の共有を通じて、参加者全員に従来の商業の枠を超えた斬新なアイデアや視点を提供することを目指します。

※W２が考える「hack」とは、従来のやり方や固定概念を打破し、新しい発想や革新的なアプローチを取り入れることを意味します。

EC・リテール向けメディア「Commerce Hack」のサイトはこちら(https://www.w2solution.co.jp/enterprise/)

毎月配信予定の本企画では、各回異なる企業が登壇し、通常は公開されない"裏話"や"本音"に触れながら、革新的な戦略の背景、直面した課題、そして予想外の成果について赤裸々に語っていただきます。

過去のアーカイブ映像はこちら(https://www.w2solution.co.jp/enterprise/commerce_hack_archives/)

※アーカイブ映像はセキュリティ確保のため、パスワードによる限定公開とさせていただいております。お手数ですが上記からパスワード取得をお願いします。

W２株式会社について

W２株式会社は、お客様のEC事業の「成功」にこだわるシステム会社です。社員の70%超がエンジニア、100%自社開発に加えて「営業→導入→カスタマーサクセス」も全ての工程を内製しています。グループ企業には「コンサルティング（IT・DX・マーケティング）」「デザイン制作」「EC運用代行」が揃っており、EC事業をトータルにサポートしています。サービスは、総合ECプラットフォーム「W2 Unified」とサブスク/定期通販特化型ECプラットフォーム「W2 Repeat」を展開しています。

「コマースを前へ、生活を前へ、世界を前へ」をステートメントとして掲げ、成長市場であるEC業界において、時代を切り拓く製品・サービス開発に取り組んでいます。「W２」の社名は「Win-Win」を意味しています。2005年創業、2024年9月に創業20期を迎えました。

会社概要

会社名 W２株式会社

代表者 代表取締役 山田 大樹

所在地 東京都中央区築地1丁目13-1 銀座松竹スクエア5階

URL https://www.w2solution.co.jp/

本サービスに関するお問い合わせ先

W２株式会社

TEL：03-5148-9633





