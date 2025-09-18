こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
9/23(火・祝)の日本ハム戦で「にいがた協力隊マルシェ」を開催します
長岡市悠久山野球場で開催される北海道日本ハムファイターズ戦にて、「にいがた協力隊マルシェ」を開催
9月23日（火・祝）、長岡市悠久山野球場で行われるオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ対北海道日本ハムファイターズの公式戦にあわせて、「にいがた協力隊マルシェ in NAGAOKA」が開催されます。
当日は新潟県内各地で活躍する地域おこし協力隊や協力隊OB・OGが集まり、物販やPRを実施します。
出店者のブース紹介
長岡市地域おこし協力隊・宮下寛太さん
長岡市内で働く人々を紹介するInstagramアカウント「長岡ワークスタイル」を紹介！
長岡市地域おこし協力隊・渡辺雄也さん
新潟アルビレックスBBの招待チケットを配布します！
元長岡市地域おこし協力隊・小林由紀子さん
「もち米飴」の販売と新潟県立歴史博物館の企画展「飴・糖・あめ」もご案内します！
元長岡市地域おこし協力隊・佐藤亮さん
「ワンコイン撮影会」を実施！（1人500円・データ1カット付）
出雲崎町地域おこし協力隊・北谷美穂さん
ふるさと納税や移住促進、子育て支援など出雲崎町に関する展示を行います！
元小千谷市地域おこし協力隊・豊田裕樹さん
“幻の枝豆”と呼ばれる「肴豆」を数量限定で販売！
燕市地域おこし協力隊・青池祐介さん
燕市の文化や伝統をモチーフにしたステッカーやポストカードを販売！
開催概要
日時：2024年9月23日（火・祝）10:00～16:00
会場：長岡市悠久山野球場（長岡市悠久町400番地）
試合観戦の合間に地域の魅力を体感できる「にいがた協力隊マルシェ」。ステッカー配布や地域の名産品販売、写真撮影イベントなど、家族や友人と楽しめる企画が盛りだくさんです。ぜひ足を運んでみてください！
本件に関するお問合わせ先
新潟県知事政策局地域政策課地域づくり支援班 土佐
電 話：025-280-5095
メール：ngt000200@pref.niigata.lg.jp
関連リンク
9月23日のイベント概要
https://www.niigata-albirex-bc.jp/news/22661/
新潟県地域おこし協力隊特設サイト
https://niigatakurashi.com/revitalization/
