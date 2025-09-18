こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都 蔦屋書店】多方面におけるクリエイティブディレクターとして活躍するアーティスト、DAICHI MIURAの個展「Dolls」を10月9日（木）より開催。
京都 蔦屋書店（京都市下京区 京都髙島屋 S.C.［T8］5F・6F）では、DAICHI MIURAの個展「Dolls」を2025年10月9日（木）～11月2日（日）の期間に５Fエキシビジョンスペースにて開催します。
特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/49085-1414070808.html
概要
DAICHI MIURAはファッションデザイナーとしてキャリアをスタートし、その後衣装デザイン、店舗やコスメのプロデュース、CMや広告のアートディレクションなど幅広いジャンルで活躍しています。2021年よりアート制作を開始し、イラストレーション作品や自然界の神秘を表現したクリスタル作品を国内外で発表してきました。代表作でもあり黒いサングラスと赤いリップが特徴のキャラクター「Josie」は、デザイン画から生まれたファッションアイコンで、可愛らしさと少しの毒が共存する独自の世界観が人気を集めています。
本展では、「操られる美」をテーマに、社会の価値観や他者の視線といった、目に見えない「糸」によって動かされる私たちの姿を描き出します。流行や共感という名の「糸」によって、みなが同じ方向へと導かれながらも、それぞれが異なる美を持ち生きる姿を「Josie」を通して表現します。
《Dolls》F40 / キャンバス・アクリル / 2025
《Dolls》F15 / キャンバス・アクリル / 2025
アーティストステートメント
Dollsは「操られる美」の物語。
社会の価値観や視線という糸に結ばれ動かされる私たち。
その糸は、時には繊細で鋭く、時には美しく輝き私たちを魅了する。
自分の意図は実は誰かの糸かもしれない。
秩序の中で同じ方向を向きながら、内側ではそれぞれ異なる思いを抱える。
彼女たちはそんな矛盾の世界で静かに立ち続ける。
DAICHI MIURA
販売について
会場展示作品は、10月9日（木）11：00より販売開始。
※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。
アートのECプラットフォーム「OIL」では、10月13日（月）11：00～11月2日（日）18：00の期間販売します。
https://oil.bijutsutecho.com/gallery/1131
アーティストプロフィール
DAICHI MIURA（三浦 大地）
1983年東京生まれ。
ファッションデザイナーとしてキャリアをスタートさせアーティストや俳優の衣装を担当。
その後、広告や CM などのディレクション、住居などのデザイン、ブランドのプロデュース、イラストレーションなど創作の幅を拡げる。 旅がベースのライフスタイルから世界の様々な文化や自然との対峙を経て、環境問題への取り組みや地域活性など社会活動にも力を入れる。
2021年に自身のファッションデザイン画から生まれたアイコンの Josie とクリスタルを用いた全く異なるアート制作をスタートさせ、2022年には初の大規模個展「MODERATION DAICHI MIURA ART EXHIBITION」を伊勢丹新宿店をはじめ各地で開催。ハイジュエリーメゾン CHAUMETやDisneyとのコラボアート作品など100点以上を展示し、話題を呼んだ。
2023年には日本最大級のアートフェア「ART FAIR TOKYO 2023」やスイスの世界的アートフェア「VOLTA BASEL 2023」に出展し、国内外問わず活躍の場を拡げている。
展覧会詳細
DAICHI MIURA「Dolls」
会期｜2025年10月9日（木）～11月2日（日）
時間｜11：00～20：00 ※最終日のみ18：00閉場
会場｜京都 蔦屋書店 5F エキシビジョンスペース
主催｜京都 蔦屋書店
入場｜無料
お問い合わせ｜kyoto.info@ttclifestyle.co.jp
特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/49085-1414070808.html
京都 蔦屋書店
京都髙島屋S.C.［T8］5・6階に位置する京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと⽂化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、⽇常のアートピースとなるような⽂具・⼯芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注⽬の現代アート作品を展⽰。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居⼼地の良い空間を提供します。
住所｜〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東⼊⼆丁⽬御旅町35 京都髙島屋S.C.［T8］5・6階
電話番号｜075-606-4525
営業時間｜10:00～20:00
※6Fシェアラウンジのみ、8:00～22:00
HP｜https://store.tsite.jp/kyoto/
X｜@KYOTO_TSUTAYA（https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA）
Instagram ｜@kyoto_tsutayabookshttps://www.instagram.com/kyoto_tsutayabooks
Facebook｜京都 蔦屋書店
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092705685029
TTC LIFESTYLE株式会社
TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、髙島屋、東神開発が設⽴したアート販売における相互チャネルの活⽤、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を⾏う合弁会社です。３社の強みである「ライフスタイルや⽂化の発信・提案」に関わる合弁事業を⾏うことで、シナジーの最⼤化を⽬ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅⼒的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報担当：⽊下
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp