ＳＢＳ即配便「送り状発行サービス」ページ公開および「チャーター便お問い合わせフォーム」設置のお知らせ
ＳＢＳ即配サポート株式会社（代表取締役：鎌田正彦、本社：東京都江東区）は、サービスの利便性向上を目的として、弊社サービスサイトに新機能および新ページを公開いたしましたので、お知らせいたします。
1. 「送り状発行サービス」ページの公開（９月３日開始）
パソコンと複合機またはプリンターがあれば、登録料・利用料無料で、簡単に送り状を発行できるサービスです。本サービスは、CSVによる一括登録にも対応しており、大量発送やリピート発送の際にも、手書き不要で効率的にご活用いただけます。
詳細はこちら： 送り状発行サービス ｜ＳＢＳ即配便
2. 「チャーター便専用お問い合わせフォーム」の設置（９月９日開始）
チャーター便に関するお問い合わせを、ＷＥＢフォームから簡単に送信いただけるようになりました。営業時間外でもお問い合わせが可能で、必要事項をご入力いただくことで、よりスムーズなご案内が可能となります。
お問合せフォームはこちら： SBSチャーター便 ご依頼フォーム｜ＳＢＳ即配便
今後とも、より一層サービス向上に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
以 上
■ご参考
＜ＳＢＳ即配サポート株式会社概要＞（2025年8月末現在）
本社：東京都江東区新砂１丁目５番２９号
代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦
設立：1993（平成５）年３月
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率100％）
資本金：１億円
従業員数：４５３名
拠点数：８４拠点（本社、即配事業部１１、ＥＣ事業部６４、環境事業部５、
インダストリー事業部３（うち海外１か所）
事業内容：「ＳＢＳ即配便」と「ＥＣ宅配」を主軸としてスポット便やチャーター便など多様な配送サービスを提供する法人専属即配・宅配事業、自社の中間処理工場を保有し廃棄物の収集・運搬、再資源化の処理等で持続可能な循環型社会の実現に挑む「静脈物流」のプロフェッショナル集団として多彩な廃棄物処理サービスを提供する環境事業
ＵＲＬ：企業サイト https://www.sbs-sokuhaisupport.co.jp/
即配便サイト https://www.sbs-sokuhai.com/
環境事業部サイト https://kankyo.sbs-sokuhaisupport.co.jp/
■本リリースに関するお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社
ＩＲ・広報部 e-mail：contact11@sbs-group.co.jp
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
1. 「送り状発行サービス」ページの公開（９月３日開始）
パソコンと複合機またはプリンターがあれば、登録料・利用料無料で、簡単に送り状を発行できるサービスです。本サービスは、CSVによる一括登録にも対応しており、大量発送やリピート発送の際にも、手書き不要で効率的にご活用いただけます。
詳細はこちら： 送り状発行サービス ｜ＳＢＳ即配便
2. 「チャーター便専用お問い合わせフォーム」の設置（９月９日開始）
チャーター便に関するお問い合わせを、ＷＥＢフォームから簡単に送信いただけるようになりました。営業時間外でもお問い合わせが可能で、必要事項をご入力いただくことで、よりスムーズなご案内が可能となります。
お問合せフォームはこちら： SBSチャーター便 ご依頼フォーム｜ＳＢＳ即配便
今後とも、より一層サービス向上に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
以 上
■ご参考
＜ＳＢＳ即配サポート株式会社概要＞（2025年8月末現在）
本社：東京都江東区新砂１丁目５番２９号
代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦
設立：1993（平成５）年３月
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率100％）
資本金：１億円
従業員数：４５３名
拠点数：８４拠点（本社、即配事業部１１、ＥＣ事業部６４、環境事業部５、
インダストリー事業部３（うち海外１か所）
事業内容：「ＳＢＳ即配便」と「ＥＣ宅配」を主軸としてスポット便やチャーター便など多様な配送サービスを提供する法人専属即配・宅配事業、自社の中間処理工場を保有し廃棄物の収集・運搬、再資源化の処理等で持続可能な循環型社会の実現に挑む「静脈物流」のプロフェッショナル集団として多彩な廃棄物処理サービスを提供する環境事業
ＵＲＬ：企業サイト https://www.sbs-sokuhaisupport.co.jp/
即配便サイト https://www.sbs-sokuhai.com/
環境事業部サイト https://kankyo.sbs-sokuhaisupport.co.jp/
■本リリースに関するお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社
ＩＲ・広報部 e-mail：contact11@sbs-group.co.jp
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
プレスリリース詳細へ