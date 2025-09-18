「危機管理産業展2025（RISCON TOKYO）」に出展 遠隔操作で避難所の解錠・施錠が可能な鍵収容箱「ココBOX」をご紹介 佐渡市で導入され、能登半島地震では迅速な避難所開設に貢献

「危機管理産業展2025（RISCON TOKYO）」に出展 遠隔操作で避難所の解錠・施錠が可能な鍵収容箱「ココBOX」をご紹介 佐渡市で導入され、能登半島地震では迅速な避難所開設に貢献