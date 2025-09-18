世界の開腹手術用スポンジ市場は2033年までに23億米ドルに達し、年平均成長率5.5%で成長すると予測｜業界予測2025～2033年
はじめに：市場概要と成長見通し
世界の開腹手術用スポンジ市場は力強い成長軌道を辿っており、2024年の14億米ドルから2033年には23億米ドルに拡大し、2025年から2033年の予測期間中に5.5%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。開腹手術用スポンジ（サージカルスポンジとも呼ばれる）は、外科手術中に血液を吸収し、術野をクリアに保つために用いられる、不可欠な医療消耗品です。病院、外来手術センター、専門クリニックにおける採用の増加が、世界的な市場拡大を牽引しています。
市場牽引要因：外科手術件数の増加と医療インフラの拡張
開腹手術用スポンジ市場の主要な成長牽引要因の一つは、世界的な外科手術件数の増加です。医療技術の進歩と、心血管疾患、腫瘍、消化器疾患などの慢性疾患の増加に伴い、外科的介入の需要が急増しています。さらに、新興市場における医療インフラの拡充と質の高い医療サービスへのアクセス向上も、市場の需要を押し上げています。
技術革新と製品開発
市場は、外科用スポンジの設計と素材における継続的な革新の恩恵も受けています。メーカーは、患者の安全性を高め、術後合併症を軽減するために、生分解性で放射線不透過性の開腹用スポンジを導入しています。X線で検出可能な放射線不透過性スポンジは、手術中の偶発的な残留を防ぐため、ますます好まれています。さらに、吸収性素材の進歩により、スポンジの効率と効果が向上し、現代の手術室における採用率の向上に貢献しています。
地域別分析：北米とアジア太平洋地域が市場を牽引
北米は、整備された医療インフラ、高い外科手術件数、そして厳格な安全規制を背景に、開腹用スポンジ市場を引き続き牽引しています。特に米国市場は、病院支出の増加と先進的な外科材料の普及による恩恵を受けています。
一方、アジア太平洋地域は、中国、インド、日本といった国々で医療インフラへの投資が増加しており、重要な成長拠点として台頭しています。外科衛生に対する意識の高まり、医療ツーリズムの拡大、そして医療へのアクセス拡大に向けた政府の取り組みにより、予測期間中にこの地域の需要が押し上げられると予想されます。
開腹用スポンジ市場における主要企業
A Plus International Inc.
Actimed
B. Braun Melsungen AG
Cardinal Health, Inc.
Derma Sciences, Inc.
DeRoyal Industries, Inc.
Dukal Corporation
Medicaux Healthcare
Medline Industries, Inc.
Medtronic, Inc.
Owens & Minor, Inc.
Premier Enterprises
Suzhou Sunmed Co., Ltd.
VWR International LLC
その他の主要企業
市場セグメンテーション概要
製品別
RFID開腹用スポンジ
放射線不透過性開腹用スポンジ
従来型開腹用スポンジ
処置別
洗浄済み開腹用スポンジ
非洗浄開腹用スポンジ
滅菌性別
滅菌開腹用スポンジ
非滅菌開腹用スポンジ
最終用途別展望
病院およびクリニック
外来手術センター
専門クリニック
その他
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
西ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
その他の西ヨーロッパ
東ヨーロッパ
ポーランド
