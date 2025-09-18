こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
姫路城のイマーシブアートイベント Himeji Castle of Light『DANDELION PROJECT 姫路城×NAKED, INC.』を11 ⽉22 ⽇（⼟）～12 ⽉11 ⽇（⽊）開催
世界⽂化遺産・国宝『姫路城』を舞台にした平和を願う光のアートイベント
前売り⼊場チケットは9 ⽉22 ⽇（⽉）から販売開始︕世界⽂化遺産 ⼆条城との共通チケットも︕
＜DANDELION PROJECT とは＞
https://www.dandelionpj.com/
『DANDELION PROJECT』は、タンポポのインタラクティブアートオブジェ「DANDELION」を世界各地に植樹（設置）し、平和の象徴である花を世界中に咲かせていく参加型のアートプロジェクトです。これまで世界70 箇所を巡っています。
【Himeji Castle of Light 『DANDELION PROJECT 姫路城×NAKED, INC.』 概要】
開催期間：2025 年11 ⽉22 ⽇（⼟）～12 ⽉11 ⽇（⽊）
※会期中無休（⾬天催⾏、荒天時は中⽌の可能性あり）
※万が⼀の中⽌等は公式サイトにてお知らせします。
※都合により内容は予告なく変更する場合があります。
開催時間：17 時45 分～21 時15 分まで（⼊場は21 時まで）
場所：姫路城三の丸広場 〒670-0012 兵庫県姫路市本町68
入場料金：＜通常チケット＞18 歳以上︓\1,000 / ⾼校⽣以下・障がい者⼿帳をお持ちの⽅（介護者1 名を含む）︓無料
※⼊場にはチケットが必要です。当⽇でもご購⼊いただけます。
※前売りチケットもございます。詳細は本リリース下部にて。
※障がい者⼿帳をお持ちの⽅ご本⼈及び介護者1 名までが⼊場無料の対象となります。⼊場改札⼝にて上記証明書をお⾒せください。
※主催者の都合により休⽌または中⽌した場合を除き、チケットの返⾦・変更はできません。
※混雑状況により、⼊場制限を⾏う場合があります。
※本イベントは21:00 最終⼊場です。⼊場待機列の状況により、21:00 以前に待機列を制限する場合があります。あらかじめご了承ください。
WEB：http://himeji-castle-dandelion.art
主催：姫路観光コンベンションビューロー（共催︓姫路市）
協力：トヨタカローラ姫路株式会社
企画・演出・制作：株式会社ネイキッド
お問い合わせ先：姫路観光コンベンションビューロー 079-280-8883 / JTB 姫路⽀店 090-4443-4103（イベント実施中のお問い合わせ先）
【見どころ】（※一部）
■DANDELION PROJECT
三の丸広場の中央に設置されているタンポポのアートオブジェに息を吹きかけるとタンポポの綿⽑が空間に広がります。そして、広場の芝⽣には、姫路市内の⼩学⽣と共に制作した“平和の花”がプロジェクションマッピングで⼀面に咲き誇ります。
三の丸広場にあるタンポポのアートオブジェに息を吹きかけると姫路城内、三の丸広場に⽴ち並ぶ⽊々のライトアップがゆらめき、光が広がります。⽊々が呼吸するように輝き、⽣命の循環を感じていただけるインスタレーションです。
■Light Pulse -歴史の鼓動とシンクロ-
姫路城を⼀望できる三の丸広場に設置された光と音のアートです。光が時の流れを映し、音が絶え間なく響き、姫路城の鼓動を描き出します。静かに身を委ねることで、時を超えて受け継がれる城の息づかいを感じ取ることができます。
■Prism Garden
かつて姫路城内の⾼台にあったとされる藤棚をモチーフに、⼩さなプリズムを藤棚のように吊るしたインスタレーションです。昼は太陽の光を、夜は照明を受けて虹色の輝く光は、時間帯ごとに異なる幻想的な風景を描き出します。
■DANDELION Wall Projection
⻑い歴史を刻んできた姫路城の石垣に光の映像演出が描き出されます。時代を超えて受け継がれてきた⼈々の思いが重なるアート作品です。
■～城を眺める宴の世界～和傘カフェラウンジ
和傘を用いた幻想的な光空間が広がる特別ラウンジ。ここでは、来場者がくつろぎながら、ライトアップとインスタレーションに彩られた特別な姿の姫路城をご覧いただけます。
※提供メニューについては後⽇発表となります。
▼別途有料コンテンツ（⼊場料とは別途費用がかかります）
■NAKED ディスタンス提灯®
来場者が⼿にする「NAKED ディスタンス提灯®」の光は、足元に幻想的なアートを浮かび上がらせます。提灯の灯りとともに会場内を歩むことで、姫路城の夜をめぐる特別な散策を体感できます。
※有料レンタル︓500 円/個
※三の丸広場会場内でお渡しいたします。
■NAKED 花みくじ®
会場内の出⼝付近に「NAKED 花みくじ®」をご用意しています。色や形の異なる花から⼀つを選ぶと、その花には今の自分に寄り添うメッセージが込められています。おみくじとして持ち帰ることも、会場内の枝に飾って⼀つの風景として花を咲かせることもできます。
※1 つ500 円（税込）
【チケット情報︓前売り通常チケット】
販売期間︓令和7 年9 ⽉22 ⽇（⽉）午前10 時から11 ⽉21 ⽇（⾦）まで
※11 ⽉22 ⽇（⼟）以降は通常料⾦で⼊場チケットを当⽇販売
割引価格︓18 歳以上 900 円（通常1,000 円）
⾼校⽣以下、障がい者⼿帳をお持ちの⽅（介護者１名を含む） 無料
販売⽅法︓本イベントの公式HP からチケット販売ページへアクセス
URL https://himeji-castle-dandelion.art/ja/
外国語の公式HP はこちら https://himeji-castle-dandelion.art/en/
購⼊特典︓11 ⽉21 ⽇（⾦）までの購⼊で特製ノベルティプレゼント︕
【チケット情報︓⼆条城イベントとのセット券販売】
このたび、京都府にある世界⽂化遺産の⼆条城で開催される「NAKED meets ⼆条城 2025 観⽉」と「Himeji Castle of Light 『DANDELION PROJECT 姫路城×NAKED, INC.』」の両イベントに、⼊場することができるセット券を販売いたします。
販売価格︓18 歳以上︓\2,400（通常価格︓3,400 円のため、1,000 円お得です）
※Himeji Castle of Light『DANDELION PROJECT 姫路城×NAKED, INC.』へは11 ⽉22 ⽇（⼟）～12 ⽉11⽇（⽊）の間にご来場ください。
※本チケットのみ9 ⽉24 ⽇（水）10:00～販売開始です。
【姫路城について】 https://www.city.himeji.lg.jp/castle/index.html
姫路城は、平成5 年（1993 年）に⽇本で初の世界⽂化遺産となりました。国宝である姫路城は、⽩漆喰総塗籠造りの城壁や、⼤天守と⼩天守が渡櫓で連結された連⽴式天守が特徴で、現在の姫路城⼤天守は慶⻑14 年（1609 年）に建築された⽇本城郭の最⾼建築です。シラサギが羽を広げたような優美な姿から「⽩鷺城」の愛称で親しまれ、400 年以上が経過した今も多くの⽅々を魅了し続けています。
本件に関するお問合わせ先
姫路観光コンベンションビューロー
TEL:079-287-3655/ Mail: hime-kanko@himeji-kanko.jp
