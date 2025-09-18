姫路城のイマーシブアートイベント　Himeji Castle of Light『DANDELION PROJECT 姫路城×NAKED, INC.』を11 ⽉22 ⽇（⼟）～12 ⽉11 ⽇（⽊）開催





































■～城を眺める宴の世界～和傘カフェラウンジ

和傘を用いた幻想的な光空間が広がる特別ラウンジ。ここでは、来場者がくつろぎながら、ライトアップとインスタレーションに彩られた特別な姿の姫路城をご覧いただけます。

※提供メニューについては後⽇発表となります。

■～城を眺める宴の世界～和傘カフェラウンジ和傘を用いた幻想的な光空間が広がる特別ラウンジ。ここでは、来場者がくつろぎながら、ライトアップとインスタレーションに彩られた特別な姿の姫路城をご覧いただけます。※提供メニューについては後⽇発表となります。























【チケット情報︓前売り通常チケット】

販売期間︓令和7 年9 ⽉22 ⽇（⽉）午前10 時から11 ⽉21 ⽇（⾦）まで

※11 ⽉22 ⽇（⼟）以降は通常料⾦で⼊場チケットを当⽇販売

割引価格︓18 歳以上 900 円（通常1,000 円）

⾼校⽣以下、障がい者⼿帳をお持ちの⽅（介護者１名を含む） 無料

販売⽅法︓本イベントの公式HP からチケット販売ページへアクセス

URL https://himeji-castle-dandelion.art/ja/

外国語の公式HP はこちら https://himeji-castle-dandelion.art/en/

購⼊特典︓11 ⽉21 ⽇（⾦）までの購⼊で特製ノベルティプレゼント︕



【チケット情報︓⼆条城イベントとのセット券販売】

このたび、京都府にある世界⽂化遺産の⼆条城で開催される「NAKED meets ⼆条城 2025 観⽉」と「Himeji Castle of Light 『DANDELION PROJECT 姫路城×NAKED, INC.』」の両イベントに、⼊場することができるセット券を販売いたします。



販売価格︓18 歳以上︓\2,400（通常価格︓3,400 円のため、1,000 円お得です）

※Himeji Castle of Light『DANDELION PROJECT 姫路城×NAKED, INC.』へは11 ⽉22 ⽇（⼟）～12 ⽉11⽇（⽊）の間にご来場ください。

※本チケットのみ9 ⽉24 ⽇（水）10:00～販売開始です。



【姫路城について】 https://www.city.himeji.lg.jp/castle/index.html

姫路城は、平成5 年（1993 年）に⽇本で初の世界⽂化遺産となりました。国宝である姫路城は、⽩漆喰総塗籠造りの城壁や、⼤天守と⼩天守が渡櫓で連結された連⽴式天守が特徴で、現在の姫路城⼤天守は慶⻑14 年（1609 年）に建築された⽇本城郭の最⾼建築です。シラサギが羽を広げたような優美な姿から「⽩鷺城」の愛称で親しまれ、400 年以上が経過した今も多くの⽅々を魅了し続けています。

■Light Pulse -歴史の鼓動とシンクロ-姫路城を⼀望できる三の丸広場に設置された光と音のアートです。光が時の流れを映し、音が絶え間なく響き、姫路城の鼓動を描き出します。静かに身を委ねることで、時を超えて受け継がれる城の息づかいを感じ取ることができます。■Prism Gardenかつて姫路城内の⾼台にあったとされる藤棚をモチーフに、⼩さなプリズムを藤棚のように吊るしたインスタレーションです。昼は太陽の光を、夜は照明を受けて虹色の輝く光は、時間帯ごとに異なる幻想的な風景を描き出します。■DANDELION Wall Projection⻑い歴史を刻んできた姫路城の石垣に光の映像演出が描き出されます。時代を超えて受け継がれてきた⼈々の思いが重なるアート作品です。▼別途有料コンテンツ（⼊場料とは別途費用がかかります）■NAKED ディスタンス提灯®来場者が⼿にする「NAKED ディスタンス提灯®」の光は、足元に幻想的なアートを浮かび上がらせます。提灯の灯りとともに会場内を歩むことで、姫路城の夜をめぐる特別な散策を体感できます。※有料レンタル︓500 円/個※三の丸広場会場内でお渡しいたします。■NAKED 花みくじ®会場内の出⼝付近に「NAKED 花みくじ®」をご用意しています。色や形の異なる花から⼀つを選ぶと、その花には今の自分に寄り添うメッセージが込められています。おみくじとして持ち帰ることも、会場内の枝に飾って⼀つの風景として花を咲かせることもできます。※1 つ500 円（税込）