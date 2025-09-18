開館 35 周年記念展「美術と野獣-人間の根源へ」

写真拡大 (全2枚)

徳島県


１　趣旨


野獣とは、文字通り「野生の獣」を指し、本能のままに荒々しく生きているようなイメージがあります。一方、人間は、高度な言語や技術を開発し、文明を発展させてきました。


人間は、野獣とは全く異なる存在に思えるかもしれません。しかし、人間は野獣ではない-と言い切ることができるでしょうか。かつて人間は、自然の中で獣と共に生きていたはずであり、今を生きる私たちにも「野獣」のような性質が潜んでいるのではないでしょうか。


本展では、人間の中の「野獣性」を見つめ直し、美術を通して人間の根源に迫ります。20世紀の巨匠や現代アーティストによる、言葉や理性ではとらえられない内面や衝動を表出させた作品や、人間と自然界との原初的な繋がりを表現した作品を展示します。



２　会期　2025年10月4日［土］～12月14日［日］



３　会場　徳島県立近代美術館 2階ロビー、展示室3



４　主催　徳島県立近代美術館　



５　後援　徳島新聞社／四国放送株式会社／NHK徳島放送局／エフエム徳島／(公財)徳島県文化振興財団



６　助成　一般財団法人地域創造



７　開館時間　9時30分～17時



８　休館日：月曜日（10月13日、11月3日、11月24日を除く）、10月14日［火］、11月4日［火］、11月25日[火]



９　観覧料　一般1000円［800円］／高・大生750円［600円］／小・中生500円［400円］


・［ ］内は20名以上の団体料金。


・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をご提示いただいた方とその介助者1名、未就学児はそれぞれ無料。


・小・中・高生は、土・日・祝日・振替休日は無料。


・65歳以上の方で証明できるものをご提示いただいた方は半額。


・本展の観覧券で所蔵作品展もご覧いただけます。



10　関連行事


・「学芸員による展示解説」　１.10月5日［日］、２.11月2日［日］、３.11月16日［日］　いずれも14時～15時


・「こども鑑賞クラブラボ「美術と野獣展」」　10月25日［土］ 15時～16時30分


・「カタタチサトとおどる、夜の森の美術館」　11月1日［土］　17時～19時


・「手話通訳付き展示解説」　11月8日［土］10時～11時30 分


・「こども鑑賞クラブ＋「美術と野獣展」」　11月15日［土］ 14時～14時45分


※会場、講師、対象、参加費用・申込みの有無など、詳しくは（別添）チラシを参照してください。


※最新情報は、HP（ https://art.bunmori.tokushima.jp/beast ）、X、Instagramでお知らせします。