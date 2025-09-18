開館 35 周年記念展「美術と野獣-人間の根源へ」

徳島県

１ 趣旨

野獣とは、文字通り「野生の獣」を指し、本能のままに荒々しく生きているようなイメージがあります。一方、人間は、高度な言語や技術を開発し、文明を発展させてきました。

人間は、野獣とは全く異なる存在に思えるかもしれません。しかし、人間は野獣ではない-と言い切ることができるでしょうか。かつて人間は、自然の中で獣と共に生きていたはずであり、今を生きる私たちにも「野獣」のような性質が潜んでいるのではないでしょうか。

本展では、人間の中の「野獣性」を見つめ直し、美術を通して人間の根源に迫ります。20世紀の巨匠や現代アーティストによる、言葉や理性ではとらえられない内面や衝動を表出させた作品や、人間と自然界との原初的な繋がりを表現した作品を展示します。

２ 会期 2025年10月4日［土］～12月14日［日］

３ 会場 徳島県立近代美術館 2階ロビー、展示室3

４ 主催 徳島県立近代美術館

５ 後援 徳島新聞社／四国放送株式会社／NHK徳島放送局／エフエム徳島／(公財)徳島県文化振興財団

６ 助成 一般財団法人地域創造

７ 開館時間 9時30分～17時

８ 休館日：月曜日（10月13日、11月3日、11月24日を除く）、10月14日［火］、11月4日［火］、11月25日[火]

９ 観覧料 一般1000円［800円］／高・大生750円［600円］／小・中生500円［400円］

・［ ］内は20名以上の団体料金。

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をご提示いただいた方とその介助者1名、未就学児はそれぞれ無料。

・小・中・高生は、土・日・祝日・振替休日は無料。

・65歳以上の方で証明できるものをご提示いただいた方は半額。

・本展の観覧券で所蔵作品展もご覧いただけます。

10 関連行事

・「学芸員による展示解説」 １.10月5日［日］、２.11月2日［日］、３.11月16日［日］ いずれも14時～15時

・「こども鑑賞クラブラボ「美術と野獣展」」 10月25日［土］ 15時～16時30分

・「カタタチサトとおどる、夜の森の美術館」 11月1日［土］ 17時～19時

・「手話通訳付き展示解説」 11月8日［土］10時～11時30 分

・「こども鑑賞クラブ＋「美術と野獣展」」 11月15日［土］ 14時～14時45分

※会場、講師、対象、参加費用・申込みの有無など、詳しくは（別添）チラシを参照してください。

※最新情報は、HP（ https://art.bunmori.tokushima.jp/beast ）、X、Instagramでお知らせします。