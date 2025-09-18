出店数200店舗以上が大集合「フェルム・ド・フェス vol.25」を茨城県稲敷市・こもれび 森のイバライドで開催します

こもれび 森のイバライド

茨城県稲敷市にある体験型農業公園「こもれび 森のイバライド」にて、全国のクラフト作家・アンティークショップが集うマーケットイベント「フェルム・ド・フェス vol25」(主催：IKINA MARKET)を10月4日(土)・5日(日)の日程で開催いたします。

フェルム・ド・フェス vol.25

今回で25回目となる本イベントは、各ショップの魅力を発信する場として、毎回多くのお客様にご来場いただいております。

10月4日(土)・5日(日)の開催では、200店舗以上が出店予定。アンティーク雑貨、古着、古道具、ボタニカル、クラフト作品、焼き菓子、キッチンフードなどが一堂に会します。これまで定期的な開催を重ね、ものづくりの魅力を広めるとともに季節のイベントとしてご好評いただいております。当日利用できるお得なコンビニチケット(https://iko-yo.net/facilities/1032/c_tickets/488)も販売中。

アンティーク雑貨古着ボタニカルクラフト作品キッチンフード

他にも革製品や輸入雑貨、一点物のアクセサリーなどを取り扱うショップが軒を連ねます。心を豊かにするアイテムとの出会いをお楽しみいただき、日常に新たな彩りをお迎えください。

イベント概要

「フェルム・ド・フェス vol.25」

開催日程：2025年10月4日(土)・5日(日)

時間：10:00～17:00（雨天決行・荒天中止）

会場：こもれび 森のイバライド（茨城県稲敷市上君山2060-1）

入園料（事前購入）：大人1,000円／子ども400円 ※全国のコンビニ各社で購入可能(https://iko-yo.net/facilities/1032/c_tickets/488)

入園料（当日）：大人1,500円／子ども800円（3歳以下無料）

出店数：200店舗以上(2日間延べ)

主催：IKINA MARKET

URL：https://x.gd/qDP3a

施設概要

東京から車で90分。江戸崎かぼちゃの特産地・稲敷市にある「触る・創る・遊ぶ・食べる・学ぶ」をテーマにした自然あふれる体験型公園。園内にはアスレチックやビッグプレイランド、広さ7,000平方メートル のドッグランもあり、大人も子供も1日中楽しめる施設です。

名称 ：こもれび 森のイバライド

所在地 ：茨城県稲敷市上君山2060-1

営業時間：通常10:00 ～ 17:00 (最終入園 16:00)

通常料金：中学生 ～ 1,500円

4歳 ～ 800円

ワンちゃん １頭 / 500円

駐車場1台 / 500円(お買い物クーポン付き)

アクセス：圏央道「阿見東IC」から車で約15分／JR常磐線「牛久

駅」から無料送迎バスあり

定休日 ：火・水曜日（時期により変動あり）

TEL ：029-892-3911

URL ：https://www.ibaraido.co.jp/(https://www.ibaraido.co.jp/wp/24824)