手関節装具（WHO）の世界市場2025年、グローバル市場規模（動的装具、静的装具）・分析レポートを発表
2025年9月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「手関節装具（WHO）の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、手関節装具（WHO）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によれば、手関節装具（WHO）市場は2023年に数億ドル規模で評価されており、2030年にはさらに拡大すると予測されています。予測期間中には安定した年間平均成長率を示し、今後の医療機器市場において重要な位置を占める見込みです。成長の背景には、人口高齢化に伴う需要増加、外傷や慢性疾患によるリハビリテーション需要の拡大、そして各国政府による医療支援政策が存在しています。
________________________________________
産業構造と市場動向
本レポートは、手関節装具（WHO）の産業チェーン全体を俯瞰しています。病院やクリニックにおける使用状況を「ダイナミック型」と「スタティック型」に分けて調査し、応用分野ごとの市場傾向を分析しています。さらに、最新技術や特許動向、臨床現場での応用、そして消費者の関心を集める新たな利用形態も網羅されています。特に、装着時の快適性を高める設計やデジタル技術を活用した高機能製品が注目され、今後の市場成長を牽引すると見られています。
________________________________________
地域別分析
地域ごとに見ると、北米と欧州は安定成長を維持しています。政府による補助金や保険制度の整備、消費者意識の高まりが背景となっています。一方、アジア太平洋地域は特に中国を中心に急成長しており、強固な国内需要、政策的な支援、そして製造基盤の強さが市場を押し上げています。南米や中東・アフリカ地域でも徐々に普及が進んでおり、医療インフラの整備に伴って今後成長が期待されます。
________________________________________
市場セグメンテーション
手関節装具（WHO）市場は製品タイプ別に「ダイナミック型」と「スタティック型」に分類されます。用途別では、病院、クリニック、在宅ケアの三つの主要分野に分かれ、それぞれで需要の特徴が異なります。病院では重度患者向けの高度な製品、クリニックではリハビリを中心とした製品、在宅ケアでは利便性や快適性を重視した製品が求められています。
________________________________________
主要企業分析
本市場には多くの有力企業が参入しており、競争環境は活発です。代表的な企業には Hanger Clinic、Comprehensive Prosthetics and Orthotics、Essex Orthopaedics、DJO Global、Ottobock、DeRoyal Industries、Thuasne、Ossur、3M Company、Bauerfeind、Medi GmbH & Co.、Zimmer Biomet、Truelife、BSN Medical、Haosida などが挙げられます。これらの企業は製品ポートフォリオの拡充、研究開発投資、戦略的提携を通じて市場シェア拡大を目指しています。
________________________________________
技術革新と競争環境
技術分析では、手関節装具（WHO）に関連する最新の開発動向が取り上げられています。素材の軽量化や耐久性向上、センサー技術を応用した動作補助機能の追加などが進んでいます。また、企業ごとの競争優位性や差別化戦略が市場全体の活性化に寄与しています。競争環境分析を通じて、各社の強みや今後の市場機会が明確になっています。
________________________________________
