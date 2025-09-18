「おもてなしセレクション」の期間限定ポップアップショップOPEN！ファッションアイテムや和雑貨を中心に日本全国の11ブランドが集結！＜大丸京都店4階＞

株式会社 大丸松坂屋百貨店

日本の優れた商品・サービスを発掘・認定し、国内外に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）」。＜おもてなしセレクション受賞商品＞の中から、これからのシーズンにふさわしいファッション雑貨や、アクセサリー、ペット用のバンダナまで、“おもてなし”が溢れる約150商品がラインナップします。

「おもてなしセレクション」

2025年9月17日(水)→23日(火・祝) ※最終日は17時閉場

大丸京都店 ４階リビング売場 『暦²（こよみごよみ）』

■ OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）とは

日本の優れた商品・サービスを世界に広めることを目的とした民間企業20社以上で構成されるプロジェクトです。

「おもてなしセレクション」は、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に、2015年に創設されたアワードです。

日本在住の海外流通の有識者による現物審査を実施し、「世界に発信したい“日本ならでは”の魅力にあふれている」と認められた対象を、おもてなしセレクション受賞商品・サービスとして認定しています。

https://omotenashinippon.jp/selection/

※外部サイトに移動します

■出展ブランド

ポップアップショップでは、日本の伝統文様を北欧デザインのようなテキスタイルで表現した「幸せの文様シリーズ」（Fuwa Market（株式会社 風和カンパニー）、兵庫県）や、上質な素材と職人の技が光る「MUDITA HILL｜岡喜近江牛レザーと高島帆布のバッグシリーズ」（八幡帆布鞄 Cogocoro、滋賀県）など、2025年第1期の最高金賞・特別賞を受賞した商品など、11社の商品を展開します。

日常使いとしても、ギフトとしても喜ばれる、日本が誇る技術や伝統が詰まったアイテムが勢揃いです。

＜商品一覧＞

2025年 最高金賞「幸せの文様シリーズ」Fuwa Market（株式会社 風和カンパニー）【兵庫県】

2025年 金賞「京町家お掃除の知恵 汚れ落とし手袋」株式会社サンコー【和歌山県】

2025年 特別賞「MUDITA HILL｜岡喜近江牛レザーと高島帆布のバッグシリーズ」八幡帆布鞄 Cogocoro【滋賀県】

2025年 金賞「形状記憶ネイルチップフレキシー Wa nail」Wa Nail（株式会社レモテ）【神奈川県】

2025年 金賞「smachi」株式会社三愛【愛媛県】

2025年 受賞「FUKUGI バングル」BLESSRING（ブレスリング）【沖縄県】

2025年 受賞「aioripet 久留米絣ペット用バンダナ」株式会社ハナビ【福岡県】

2025年 受賞「シルク100%ニットストール」株式会社REASON【北海道】

2024年 金賞「濱文様 絵てぬぐい」株式会社ケイス【神奈川県】

2024年 金賞「にっとたび」川徳商事株式会社【京都府】

2021年 受賞「素wAshi」はてな企画【愛媛県】

01「幸せの文様シリーズ」Fuwa Market（株式会社 風和カンパニー）【兵庫県】

「幸せの文様シリーズ」Fuwa Market（株式会社 風和カンパニー）

02「京町家お掃除の知恵 汚れ落とし手袋」株式会社サンコー【和歌山県】

「京町家お掃除の知恵 汚れ落とし手袋」株式会社サンコー

3「MUDITA HILL｜岡喜近江牛レザーと高島帆布のバッグシリーズ」八幡帆布鞄 Cogocoro【滋賀県】

「MUDITA HILL｜岡喜近江牛レザーと高島帆布のバッグシリーズ」八幡帆布鞄 Cogocoro

04「形状記憶ネイルチップフレキシー Wa nail」Wa Nail （株式会社レモテ）【神奈川県】

「形状記憶ネイルチップフレキシー Wa nail」Wa Nail （株式会社レモテ）

05「smachi」株式会社三愛【愛媛県】

「smachi」株式会社三愛

06「FUKUGI バングル」BLESSRING（ブレスリング）【沖縄県】

「FUKUGI バングル」BLESSRING（ブレスリング）

07「aioripet 久留米絣ペット用バンダナ」株式会社ハナビ【福岡県】

「aioripet 久留米絣ペット用バンダナ」株式会社ハナビ

08「シルク100%ニットストール」株式会社REASON【北海道】

「シルク100%ニットストール」株式会社REASON

09「濱文様 絵てぬぐい」株式会社ケイス【神奈川県】

「濱文様 絵てぬぐい」株式会社ケイス

10「にっとたび」川徳商事株式会社【京都府】

「にっとたび」川徳商事株式会社

11「素wAshi」はてな企画【愛媛県】

「素wAshi」はてな企画

暦²（こよみごよみ）とは

季節を感じるアイテムや伝統工芸品、新進気鋭のクリエイターの作品やインポート雑貨など、全国から集めた選りすぐりの品のほか、バイヤーが惚れ込んだお店や作家ものなどを、期間限定でご紹介する売場です。

また、地域活性化への取り組みとして京都市と連携し、京都が拠点のお店や作り手のご紹介、実演イベントなどの開催も。

今後もみなさまにワクワク感を感じていただけるような魅力あふれる情報を、どんどんお届けします。