レポートオーシャン株式会社プレスリリース : アジア太平洋地域皮膚充填剤治療市場は、美容分野の革新と非外科的施術の増加を背景に、2033年までに42億8330万米ドルに急拡大すると予測される

レポートオーシャン株式会社プレスリリース : アジア太平洋地域皮膚充填剤治療市場は、美容分野の革新と非外科的施術の増加を背景に、2033年までに42億8330万米ドルに急拡大すると予測される