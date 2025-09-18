第5回Hunan Tourism Development Conference

【懐化（中国）2025年9月18日新華社＝共同通信JBN】第5回Hunan Tourism Development Conference（湖南省観光開発会議）が9月16日から18日まで懐化で開催されます。この会議は湖南省の文化観光産業の新たな成果を紹介し、多くの質の高い文化観光プロジェクトを立ち上げ、さらに湖南省の文化観光における質の高い発展の新たな展望を提示することに焦点を当てることを目的にしています。

湖南省は近年、観光産業を戦略産業の柱、基幹産業として位置付けてきました。同省は文化の分野で力強い省の建設、そして世界的な観光地の建設を絶え間なく進めてきました。文化観光産業は同省の「4×4」近代産業システムに組み込まれ、一連の政策が相乗効果を発揮して文化的かつ創造的な産業の倍増を促進してきました。

第5回湖南省観光開発会議は、「都市開発を促進し、産業成長を推進し、人々に利益をもたらすための会議を主催する」モデルを一段と革新します。また技術と文化の統合を強調し、主要企業、投資機関、OTAプラットフォームを招いて文化観光産業のための新たな道筋を共に模索します。この会議は初めて、開会式と投資・金融分野を結び付け、会議開催モデルの市場志向型の変革を促進し、資源と資本のつながりを強化します。

この会議の開催都市として懐化は、国家規模の総合運輸拠点および5つの省の境界地帯の地域中心都市としての利点を活用しながら、「Three Xiangs and Four Rivers · Meet in Hunan（三峽四河―湖南で会いましょう）」観光ブランドの影響力を絶え間なく強化し、「Huaihua, a blessed land where you belong（懐化、あなたが属する祝福された土地）」という新たなイメージを形作ってきました。2025年上半期に懐化は3173万人の観光客の訪問を受け入れ、観光収入は総額298億7600万元を達成し、いずれの指標においても前年比10％超の伸び率となっています。懐化は会議開催の機会を利用して、「One Axis and Four Points（一軸四点）」文化観光パターンの構築ペースを上げ、「Hezhong Integration」（赫山区と中方県の統合開発）の地域統合と都市再生プロセスを推し進め、この都市の発展に持続的な推進力を注いでいきます。

ソース：The Organizing Committee of the 5th Hunan Tourism Development Conference