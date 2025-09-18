＜10月15日(水)開催＞四国南東部広域観光連携協議会「つなぐ、広がる、小さな宿の大きな力」 先輩オーナーから学ぶ、ゲストハウスのヒント

徳島県

全国で空き家や古民家を活用した宿づくりが注目されており、私たちの四国南東部地域でも、元々あった建物の個性を生かした魅力的なお宿が誕生しています。

私たちの日常にそっと溶け込むようなゲストハウスは、四季の移ろいを肌で感じながら、あたかもその土地に「住む」ように滞在することができる場所。訪れる旅人にとって、心に残る「特別な体験」を提供します。

さらに、こうした宿づくりは、地域の空き家問題や観光資源の活用といった課題解決にもつながり、地域全体の魅力を高める可能性を秘めています。

今回、徳島県と高知県が連携し、実際にお宿を運営する方々の体験談やノウハウを共有し、観光による地域活性化について考える勉強会を初めて開催します。皆さまも一緒にこの地域について考えてみませんか？たくさんご参加をお待ちしています！

日時：2025.10.15（wed）13:00～15:00 ※終了後、交流会あり



場所：in モラスコむぎ（オンライン参加も可能！）徳島県海部郡牟岐町灘字下浜辺198-1



参加費 ：無料（事前申込制）



定 員：対面30名／オンライン50名

内容：

・宿泊施設スタートアップミニセミナー

・実践者による事例紹介

・リノベーションの魅力と課題

・宿泊者増加に向けた提言



対 象：

・宿泊施設の運営を目指している方

・地域活性化や空き家活用に興味がある方

・実際に宿を運営している方で、他地域の事例を学びたい方

・観光関係者や自治体職員の方



申込方法：徳島県電子申請サイトから

https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voY%2FfxOfSf8K8t7dRrdLP0zYtUINsUzZVMutZhlFP10mas5%2F2qhITfOCw8NhT9lfF6BP%0D%0ApuGaOG7cID4O0dRMxbjfCT2T6YlJhCe38Arz2nORS7khBfMaxd7b4NCnKKDUSYg%3D%0D%0A