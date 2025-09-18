Solid Global、海外ビジネスに役立つ情報を発信する新コラムページを公開
報道関係各位
プレスリリース
Solid Global、海外ビジネスに役立つ情報を発信する新コラムページを公開
2025年9月11日
ソリッド株式会社
ソリッド株式会社（本社：大阪府、代表取締役：徳岡達人）は、海外ビジネスに携わる企業・個人の皆さまに向けて、実践的かつ最新の情報をお届けする「海外ビジネスお役立ちコラム」ページを、当社公式ウェブサイト内に新たに開設いたしました。
本コラムでは、以下のようなテーマを中心に、定期的に情報を発信してまいります：
●海外市場の最新動向とトレンド分析
●各国のビジネス慣習・文化の違い
●初めての海外輸出基本ガイド
●現地パートナーとの連携事例や成功事例の紹介
当社はこれまで、グローバル展開を目指す企業の支援を通じて培ってきた知見を活かし、より多くの方々にとって有益な情報を提供することで、海外ビジネスの成功を後押ししてまいります。
▼コラムページはこちら
貴社製品の輸出と販路開拓を支援｜ソリッドグローバル（ソリッド株式会社 貿易事業部）
https://global.solid-corp.com/
今後もSolid Globalは、「世界とつながる、未来をひらく」をビジョンに掲げ、グローバルビジネスの可能性を広げる取り組みを続けてまいります。
【本件に関するお問い合わせ先】
会社名：ソリッド株式会社
所在地：大阪府大阪市中央区今橋2-3-16-5F
ＵＲＬ：https://global.solid-corp.com/
E-Mail：solidmen@solid-corp.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329540&id=bodyimage1】
配信元企業：ソリッド株式会社
プレスリリース
Solid Global、海外ビジネスに役立つ情報を発信する新コラムページを公開
2025年9月11日
ソリッド株式会社
ソリッド株式会社（本社：大阪府、代表取締役：徳岡達人）は、海外ビジネスに携わる企業・個人の皆さまに向けて、実践的かつ最新の情報をお届けする「海外ビジネスお役立ちコラム」ページを、当社公式ウェブサイト内に新たに開設いたしました。
本コラムでは、以下のようなテーマを中心に、定期的に情報を発信してまいります：
●海外市場の最新動向とトレンド分析
●各国のビジネス慣習・文化の違い
●初めての海外輸出基本ガイド
●現地パートナーとの連携事例や成功事例の紹介
当社はこれまで、グローバル展開を目指す企業の支援を通じて培ってきた知見を活かし、より多くの方々にとって有益な情報を提供することで、海外ビジネスの成功を後押ししてまいります。
▼コラムページはこちら
貴社製品の輸出と販路開拓を支援｜ソリッドグローバル（ソリッド株式会社 貿易事業部）
https://global.solid-corp.com/
今後もSolid Globalは、「世界とつながる、未来をひらく」をビジョンに掲げ、グローバルビジネスの可能性を広げる取り組みを続けてまいります。
【本件に関するお問い合わせ先】
会社名：ソリッド株式会社
所在地：大阪府大阪市中央区今橋2-3-16-5F
ＵＲＬ：https://global.solid-corp.com/
E-Mail：solidmen@solid-corp.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329540&id=bodyimage1】
配信元企業：ソリッド株式会社
プレスリリース詳細へ