世界の機能サービスプロバイダー（FSP）市場は2033年までに385億6000万米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率8.9%で成長する見込み
世界の機能サービスプロバイダー（FSP）市場は大幅な成長が見込まれており、2024年には179億米ドル規模、2033年には385.6億米ドルに達すると予測されています。2025年から2033年の予測期間中、年間平均成長率（CAGR）は8.9%と堅調に推移する見込みです。機能サービスプロバイダー（FSP）は、臨床開発、薬事関連業務、医薬品安全性監視、ラボサービスなど、様々な分野においてアウトソーシングによる機能サポートを提供する専門サービス企業です。
市場拡大の推進要因
市場の成長は、主に、費用対効果の高い医薬品開発プロセスへのニーズの高まりと、製薬・バイオテクノロジー分野における柔軟で拡張性の高いアウトソーシングソリューションへの需要の高まりによって牽引されています。企業は、業務効率の最適化、臨床試験の期間短縮、そして規制の複雑さへの対応を積極的に模索しています。 FSPは、専門知識とリソースを提供することで、組織がコアとなる研究とイノベーションに集中し、コアではない機能を専門パートナーに委託することを可能にします。
さらに、世界的な臨床試験の継続的な拡大とバイオ医薬品研究活動の急増は、FSPサービスの需要を高めています。組織は、プロジェクト管理、データ管理、メディカルライティング、規制申請プロセスなど、エンドツーエンドの臨床試験業務を管理するために、機能別アウトソーシングモデルを活用するケースが増えています。
地域別インサイトと市場動向
北米は、確立された製薬およびバイオテクノロジーのハブ、充実した研究インフラ、そして有利な規制枠組みの存在により、FSP市場で依然として大きなシェアを占めています。特に米国は、臨床試験と医薬品研究開発への投資増加を牽引役として、引き続き大きな貢献を果たしています。
欧州は、規制の調和と中規模製薬企業における機能別アウトソーシングサービスの導入増加に支えられ、着実な成長を遂げています。しかし、アジア太平洋地域は、重要な成長フロンティアとして台頭しつつあります。インド、中国、日本などの国々では、医薬品の研究と製造への投資が増加しており、FSPにとって事業拡大の大きなチャンスが生まれています。
機能サービスプロバイダー市場における主要企業
IQVIA
Accenture
BioPoint Inc.
Charles River Laboratories International Inc.
Cognizant
Covance Inc.
ICON plc
LabCorp
Medpace Holdings Inc.
Parexel International Corporation
Pharmaceutical Product Development LLC （PPD）
PRA Health Sciences
Quanticate
Syneos Health
Wuxi AppTec
その他の主要企業
市場セグメンテーション概要
ステージ別
臨床開発
承認後
タイプ別
試験デザイン
メディカルライティング
データマネジメント
臨床モニタリング
ファーマコビジランス
生物統計学
プログラミング
その他
用途別
バイオ製薬企業
バイオテクノロジー企業
医療機器企業
研究センターおよび学術機関
地域別
北米
米国
カナダ
