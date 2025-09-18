REALTY ONE GROUP、メキシコシティに進出

UNBrokerageは、複数の地域で影響力と評判が高いビジネスパートナーと提携し、メキシコ全土にダイナミックな拠点の開設を検討

ラグナニゲル、カリフォルニア , 2025年9月18日 /PRNewswire/ -- 現代的で目的主導型の日常生活ブランドで、世界で最も急成長している不動産フランチャイザーの1つであるRealty ONE Group Internationalは、メキシコシティ・センター／南のフランチャイズ権を獲得するため、意欲的で評判の高いパートナーを取得しました。人気のフランチャイザーが世界的に進出する中、メキシコが最新で強力な国の1つとして位置付けが強化されています。

Salvador Zamudio氏はラテンアメリカのベテラン起業家であり、注目されているプロフェッショナルです。伝統にとらわれない並外れたものを求める野心と、先進的なビジネスチャンスへの情熱により、名声を築いています。

「Salvadorとのつながりには、彼の才能、野心、経験、メキシコシティの不動産業界を強化する純粋な希望がすぐにもたらされました」とRealty ONE Group Internationalの最高経営責任者兼創設者であるKuba Jewgieniew氏は述べました。「当社のONEファミリーの価値観に対する彼らの実績あるコミットメントは、メキシコの不動産市場に対する深い理解力と相まって、実にダイナミックで機会が豊富な地域で当社の成長を大きく加速させます」

Zamudioの起業家としてのキャリアは、高校時代で輸入香水や化粧品の販売から始まり、後にラテンアメリカ全域で法律、企業コンサルティング、プロジェクトの資金管理へと急速に拡大しました。現在は高級住宅用不動産を中心に扱い、Realty ONE Groupの人気なONE LUXEブランドにとって明らかに魅力的なメリットでもある一方、米国とラテンアメリカ間のサプライチェーンネットワークの拡大にも取り組んでいます。

「ダイナミックでモダンなブランドと面白い新たな「クールチャー」（クール＋カルチャー）をメキシコシティに導入するため、Realty ONE Groupに素晴らしいチャンスがあると感じました」とZamudioは語りました。「不動産のプロフェッショナルが優れたキャリアを開始するチャンスでもあり、一緒に仕事することを楽しみにしています」

Zamudioはバハ太平洋とメキシコ北部の全域、ならびにユカタン半島全域に新規オフィスを開設するRealty ONE Groupの他のメキシコ在住のマスター・フランチャイズ・オーナーと仲間入りします。

Realty ONE Groupは、Entrepreneur誌の高名な「2025 Franchise 500®」リストに4 年連続で第1位の不動産ブランドに選ばれました。現在、このブランドは全米49州と27カ国・地域で450以上のオフィスと20,000人以上の不動産プロフェショナルで構成されています。

詳細については、www.OwnAOne.comまたはwww.join.realtyonegroup.comをご覧ください。

Realty ONE Group Internationalについて

Realty ONE Group Internationalは、不動産業界で最も急成長している現代的で目的主導型の日常生活ブランドの1つです。ONE（唯一）の目的は世界中にチャンスをもたらし、人々にONE（1つ）の住居、ONEの夢、ONEの生活を1つずつもたらすことです。実績のあるビジネスモデル、フルサービスの仲介、ダイナミックなクールチャー、ONE Universityを通じた優れたビジネスコーチング、卓越したサポート、独自のテクノロジーであるzONEにより、この組織は急速に成長し、27カ国・地域に450以上の拠点で20,000人以上の不動産プロフェショナルの規模になりました。Realty ONE Group Internationalは3年連続でEntrepreneur誌のNo.1不動産ブランドに選ばれて、さらに事業を前進させます。顧客だけではなく、不動産プロフェショナルやフランチャイズオーナーにもチャンスをもたらしています。詳細については、www.RealtyONEGroup.com をご覧ください。

