今年もVC FUKUOKAオリジナル応援Tシャツの制作が決定！

株式会社VCドリームス

10月のマイナビ ツール・ド・九州２０２５を真っ赤に染めよう！

今年もVC FUKUOKAオリジナル応援Tシャツの制作が決定しました！

昨年から始まったオリジナル応援Tシャツキャンペーン。マイナビ ツール・ド・九州の開催に合わせて、チームカラーのレッドを基調にしたTシャツを配布し、コース沿道での応援を盛り上げる企画です。昨年の応援Tシャツともベースデザインを共通にしていますので、大会当日は2024年版の応援Tシャツを着用しての応援も大歓迎です！

今年のデザインもVC FUKUOKAのチームカラーであるレッドとチームロゴに加え、この企画にご賛同いただいたスポンサー各社のロゴが並びます。また、背面にはスポンサー各社のロゴに加え、今回の開催地・筑後・八女を象徴する起伏に富んだコースをイメージしたグラフィックがプリントされます。」

ご協力いただいたスポンサーのご紹介

今回の企画に際し、チームの想いを受けてご協賛いただいた皆様をご紹介します。

この場をお借りして御礼申し上げます。

福岡トランス株式会社

輸出梱包、倉庫、運送業などの国際総合輸送企業

本社：福岡県北九州市

株式会社IOMIC

ゴルフ用品の企画・製造・販売、自転車用バーテープの販売など

本社：大阪府大阪市

街のひかり病院 ハピタル

内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・消化器内科・循環器内科・血管外科

所在地：福岡県大野城市

有限会社チョコレートショップ

1942年創業、「博多の石畳」などチョコレート・生菓子・焼き菓子などの製造販売

本店：福岡市博多区

株式会社イズミ

「ゆめタウン」などショッピングセンター運営

本社：広島県広島市

株式会社ヨシケイ福岡

夕食食材宅配サービス

本社：福岡県福岡市

株式会社マイナビ

就職/転職/進学情報の提供・人材紹介・出版など

福岡支社所在地：福岡市博多区

ANA（全日本空輸株式会社）

空運業（定期・不定期航空運送事業/航空機使用事業/その他附帯事業）

本社：東京都港区

まつい整形外科 桜坂スポーツ関節クリニック

一般整形外科・スポーツ整形外科

所在地：福岡県福岡市

株式会社イシバシ

鉄骨建築物の製作・取付／鋼構造物工事一式

本社：福岡県飯塚市

株式会社グリーンクロス

安全機材・保安用品の販売及びレンタル

各種看板の企画・製作施工・看板点検業務

本社：福岡市中央区

オリーブベイホテル

隈 研吾氏 設計・クルーザーやプールを備えた長崎県大島のリゾートホテル

所在地：長崎県西海市

FES

建設用ファスナー施工・販売

所在地：千葉県松戸市

シクロソープ

糸島で製造される石鹸のブランド

所在地：福岡市中央区

このオリジナル応援Tシャツは各所で配布予定です。

大会当日に着用してコースで応援してください！

Tシャツ配布予定スケジュール

・9月21日 VC FUKUOKAヒルクライムチャレンジin八女 参加賞

・10月11日 マイナビ ツール・ド・九州２０２５ 福岡ステージ フィニッシュ会場 VC FUKUOKAブース

・2026年にかけてのVC FUKUOKAオフィシャルイベント